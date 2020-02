Romina Power è irriconoscibile sul set del film Nightmare Alley: il nuovo look

Romina Power è tornata al centro dell'attenzione mediatica e non solo per via del suo ritorno sul palco di Sanremo. Lo scorso 4 febbraio, quando cioé veniva trasmessa la prima diretta del Festival della canzone italiana, l'artista originaria di Los Angeles appariva sul palco dell'evento ligure insieme all'ex marito Al Bano Carrisi. I due ritrovati compagni d'avventura avevano eseguito a Sanremo 2020 un'esclusiva performance sulle note di Raccogli l'attimo, scritta per loro dal paroliere ed ex gieffino Cristiano Malgioglio. Un brano quest'ultimo dalle atmosfere latine, che a detta di molti utenti potrebbe rivelarsi un tormentone in vista della prossima estate 2020. E oltre alla sua partecipazione alla settantesima edizione del Festival, fa parlare di sé anche per via di alcune immagini postate sul suo profilo Instagram.

L'attrice, cantante e showgirl è tornata sul set, in occasione delle registrazioni del film Nightmare Alley di Guillermo Del Toro.

Sul set del nuovo lavoro, la Power ha sfoggiato un look anni '20 e si è lasciata immortalare in diverse foto, in una delle quali appare in compagnia del regista. "On the set of oscar winner Guillermo Del Toro’s “Nightmare Alley“", si legge nella descrizione della foto in cui appare insieme a Del Toro, "Sul set del vincitore Oscar Guillermo del Toro. .

Il suo nuovo film, “Nightmare Alley. On the set of Nightmare Alley, drinking in the job", è il messaggio che appare, poi, a corredo dell'altra foto, in cui lei figura mentre tiene tra le mani un analcolico, "Sul set di “Nightmare Alley” sorseggiando un Martini analcolico".

Romina Power supera il lutto familiare

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, Romina Power ha prestato il suo volto, per interpretare una piccola parte del film di Del Toro. Si tratterebbe di un nuovo impegno, quindi, per l'artista originaria degli Stati Uniti, che di recente aveva dovuto fronteggiare il dolore provato per la scomparsa dell'ex suocera storica, Jolanda Ottino. La madre di Al Bano Carrisi veniva a mancare lo scorso 10 dicembre, gettando nello sconforto tutti i cari.