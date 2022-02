"La compagna Ferilli ha imparato il mestiere nel Pci": il tweet scatena la rete

Sabrina Ferilli è una delle grandi vincitrici della finale del festival di Sanremo 2022. Il non-monologo ha conquistato il popolo della rete, vincente la mossa di puntare tutto sull’ironia, raccontando semplicemente se stessa. Sono arrivati i complimenti di Fiorella Mannoia e Antonella Clerici, applausi scroscianti, ma certo non manca qualche critica.

Nel ricco dibattito su Twitter, è impossibile non notare il post pubblicato dal giornalista Claudio Velardi. Tra serio e faceto, ecco il suo giudizio sull’attrice capitolina: “Brava e furba la compagna Sabrina Ferilli. Si vede che il mestiere l’ha imparato nelle sezioni del PCI” . Parole che non sono passate inosservate e che hanno stimolato la discussione, con tanti commenti pro o contro la co-conduttrice della finalissima dell’Ariston. “Bel tweet senza senso, spettacolo”, “Fortunatamente non ha avuto come maestro il tuo D’Alema”, “Ammazza quanto siete velenosi” : queste solo alcune delle repliche che campeggiano sotto il post.

La Ferilli negli ultimi anni è stata coinvolta in alcuni dibattiti politici, soprattutto dopo aver annunciato il suo sostegno a Virginia Raggi a Roma e aver attaccato frontalmente il Pd dell’allora leader Matteo Renzi. Le parole di Claudio Velardi, dirigente del PCI, fanno riferimento in particolare al padre dell’attrice, Giuliano Ferilli, uno dei dirigenti del Partito Comunista Italiano più conosciuti.