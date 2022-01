Sanremo ad "alto rischio": ecco il piano sicurezza

A Sanremo è tutto pronto per l'inizio del Festival e in tema di sicurezza la città è stata letteralmente blindata. Le autorità locali hanno predisposto un piano, che prevede l'impiego di quasi duecento agenti, l'utilizzo di cani antidroga e anti esplosivi oltre ad apparecchiature utilizzate dall'anti terrorismo. Il Covid, dunque, non sarà l'unica preoccupazione in questa 72esima edizione del festival di Sanremo.

La questura di Imperia, in collaborazione con la Prefettura e i vertici dei tutte le forze dell'ordine locali (carabinieri, guardia di finanza e capitaneria di porto), ha messo in moto un piano di sicurezza stringente che interesserà, in particolare, il quadrilatero attorno al teatro Ariston fino a domenica 6 febbraio.

A illustrare il piano di sicurezza messo in atto per il festival di Sanremo è stato il questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore, che in conferenza stampa ha annunciato l'arrivo di rinforzi " consistenti in 120 unità per garantire la messa in sicurezza dell'evento ". Gli agenti impiegati effettueranno controlli a tappeto con l'ausilio di metal detector - in particolare ai varchi della "zona rossa", quella adiacente all'Ariston - e cani antidroga e anti esplosivi, oltre ai consueti controlli anti terrorismo. Come già era successo negli anni passati, a supportare il lavoro degli agenti ci sarà la polizia scientifica, che si occuperà di monitorare la situazione in città con riprese video, che potranno essere utilizzate in caso di accertamenti e possibili indagini.

"Il piano prevede - ha proseguito il Questore - bonifiche giornaliere di cinofili e artificieri e un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio ad ampio raggio, grazie all'impiego dei reparti prevenzione crimine che supporteranno le volanti cittadine ". Il tutto con l'obiettivo comune di garantire la massima sicurezza ai cittadini e a chi lavora fuori e dentro al Festival. Gli obiettivi sensibili saranno il teatro Ariston e il green carpet antistante, ma anche il Casinò (dove si trova la sala stampa e uno studio televisivo) e il Palafiori.

Quello di Sanremo è considerato uno scenario operativo ad alto rischio, per questo lo spazio aereo sovrastante il centro cittadino sarà totalmente interdetto. Solo due droni autorizzati dalla Rai saranno abilitati a sorvolare l'area. Anche la polizia postale avrà un ruolo importante nel piano di sicurezza predisposto per la kermesse canora. Esperti informatici monitoreranno la rete per tutta la durata dell'evento per scongiurare eventuali attacchi hacker o azioni mirate via web. Tutto pronto dunque per Sanremo.