Fiorello sbarca a Sanremo. Ma fa di tutto per nascondersi

Fiorello è arrivato a Sanremo. L'indiscrezione è iniziata a circolare nelle scorse ore dalle pagine social del settimanale Chi, che nonostante il travestimento dello showman siciliano - coperto da mascherina e cappello - lo ha pizzicato all'ingresso dell'hotel Globo dove, negli ultimi due anni, ha alloggiato insieme ad Amadeus durante il festival di Sanremo.

" Per Fiorello ho prenotato la camera di fronte alla mia" , aveva scherzato il conduttore in una delle ultime interviste rilasciate. E per due giorni il direttore artistico ha bussato alla porta della stanza 407 dell'hotel Globo nella speranza di vedere uscire Fiorello. Fino a oggi nessuna risposta era giunta dall'interno e i video pubblicati da Amadeus su Instagram avevano alimentato l'attesa per l'approdo dello showman a Sanremo. Attesa che sembra essere finita a tre giorni dall'inizio della 72esima edizione del Festival. Rosario Fiorello è stato sorpreso dai fotografi di Chi fuori dall'hotel dove alloggia da circa una settimana l'amico e collega Amadeus.

Fino a venerdì sera, l'attore comico si trovava a San Benedetto del Tronto per il suo tour teatrale "Fiorello presenta...". Dopo la serata, lo showman è stato assediato da curiosi e giornalisti in cerca di notizie su un suo possibile approdo a Sanremo. Lui non ha confermato, ma una volta salito a bordo dell'auto, che lo attendeva fuori dal teatro, Fiorello ha imboccato la strada che lo ha portato direttamente in Riviera. Rosario ha cercato di camuffarsi, ma nonostante la mascherina e il cappellino a coprirne sapientemente il volto è stato riconosciuto fuori dall'hotel Globo, un segno - per molti - che per il Festival è ormai tutto pronto. O quasi.

Sul suo ruolo sul palco del teatro Ariston, però, c'è ancora il massimo riserbo. Dopo due edizioni vissute al fianco di Amadeus come co-conduttore, quest'anno lo showman giocherà da "libero". Secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa Adnkronos, il ruolo di Rosario nel Festival sarà nel segno dell'improvvisazione. Lo showman non ha voluto deludere l'amico e collega Amadeus in questo suo terzo anno di conduzione, ma che non volesse tornare in pianta stabile all'Ariston lo aveva già svelato nella conferenza stampa finale della passata edizione. Fiorello ci sarà ma nulla è stato deciso e tutto sarà affidato all'imprevedibilità.