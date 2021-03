Sanremo, Schwazer pensa al futuro: "Sono un vero sportivo, voglio vincere in campo"

Alex Schwazer è stato ospite della seconda puntata di Sanremo, per la prima volta in televisione dopo la completa assoluzione dall'accusa di doping che l'ha coinvolto ormai molti anni fa. Le autorità hanno appurato che le analisi del marciatoreerano state alterate, che quindi non era stato lui, in quell'occasione, ad assumere sostanze proibite. A causa di questa lunghissima trafila giudiziaria, Alex Schwazer ha perso l'occasione di partecipare a numerose competizioni, ha perso titoli che avrebbe potuto vincere ma non ha perso la possibilità di partecipare alle prossime Olimpiadi, che si recupereranno tra pochi mesi a Tokyo e per le quali l'atleta può ancora qualificarsi. Ne ha parlato con Amadeus e si è detto fiducioso per il futuro, anche se il tempo perso non lo può recuperare.

" Nessuno mi ridarà quello che mi hanno tolto, ma quello che si può fare è non perdere altre gare. Ho tanta determinazione a chiudere questo cerchio, perché io sono uno sportivo, e ho vinto in tribunale ma voglio tornare a vincere sul campo ", ha detto Alex Schwazer durante l'intervista con Amadeus. Nel 2008 a stupì tutti con la sua progressione alle Olimpiadi di Pechino ma del 2012, prima di Londra, venne fermato per le analisi antidoping e non potè prendere parte alle Olimpiadi. Venne squalificato fino al 2016, l'anno delle Olimpiadi di Rio alle quali sperava di riuscire a partecipare ma un altro controllo lo incastrò nuovamente e la squalifica quella volta fu per ben 8 anni.