Il Tribunale di Bolzano assolve Schwazer: ''Non ci fu doping''

Archiviazione ''per non aver commesso il fatto'' : cala il sipario sulla lunga battaglia giudiziaria di Alex Schwazer, il marciatore alto-atesino squalificato per otto anni dopo un controllo anti-doping del 2016.

Il Gip del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di Alex Schwazer per ''non aver commesso il fatto'' . È quanto emerge da fonti dell’entourage dell'atleta. Nelle motivazioni del Gip, si dice, che la realtà di questo processo è che ''la catena di custodia dei reperti in perizia è di fatto del tutto evanescente'' . Il giudice sottolinea in modo molto duro l’ostruzionismo di Wada e Iaaf: ''Hanno operato in maniera totalmente autoreferenziale non tollerando controlli dall’esterno fino al punto di produrre dichiarazioni false'' . E inoltre sempre nei loro confronti: ''Sussistono forti evidenze del fatto che nel tentativo di impedire l’accertamento del predetto reato siano stati commessi una serie di reati che di seguito si elencano: falso ideologico, frode processuale, falso ideologico finalizzato a coprire il precedente falso; falso ideologico, frode processuale e diffamazione''.

E ancora: 'La manipolazione delle provette che lo scrivente ritiene provata con altro grado di probabilità razionale, avrebbe potuto avvenire in qualsiasi momento a Stoccarda come a Colonia (nel locale degli uffici dell’agenzia incaricata del prelievo o nel laboratorio del controllo, ndr), ove si è dimostrato esservi provette non sigillate dunque agevolmente utilizzabili alla bisogna''. Nelle conclusioni il gip Walter Pelino ''ritiene accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni d’urina prelevati a Alex Schwazer l’1-1-2016 siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi e dunque di ottenere la squalifica e il discredito dell’atleta come pure del suo allenatore, Sandro Donati”.

Il caso

L’indagine si riferisce al presunto caso di doping, risalente al 2016. A seguito di un controllo antidoping a sorpresa, Schwazer era risultato positivo, rimediando successivamente una squalifica di 8 anni per doping, vista la recidività. Tuttavia l'atleta ha sempre negato di aver fatto uso di sostanze dopanti in quel periodo (al contrario del 2012 quando ammise la violazione delle regole) contestando formalmente la validità del test dichiarandosi vittima di un complotto. I sospetti dell’ex marciatore potrebbero non essere così distanti dalla realtà viste le anomalie riscontrate dal Ris di Parma, Giampietro Lago, sulle urine (conservate nel laboratorio Wada di Colonia) del corridore.

L’archiviazione, però, non permetterà comunque a Schwazer di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, vista la squalifica fino al 2024 comminata dal Tas di Losanna. Ciò non toglie che l’altoatesino, alla luce della decisione del Tribunale di Bolzano, non possa rivolgersi ora alla Corte Federale Svizzera, per impugnare la sentenza del Tas. Di sicuro la vittoria più bella degli ultimi anni, adesso Schwazer può alzare le braccia al cielo, questa volta non sul traguardo di una gara di marcia, ma in un’aula di tribunale. In fondo il sogno di poter partecipare ai Giochi di Tokyo resta sempre valido. Il 36enne altoatesino lo ha sempre detto: "Vorrei chiudere la mia carriera come voglio io, non magari come lo volevano altri".

