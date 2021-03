Sanremo, Maneskin sotto accusa: "C'è una canzone simile"

Sono stati i concorrenti in gara più citati su Twitter (36mila cinguettii), gli artisti più votati dalla giuria degli adolescenti e sono i primi a finire al centro di una polemica per presunto plagio. I Maneskin partono forte in tutti i sensi. Al festival di Sanremo la loro esibizione in puro stile rock ha fatto tremare le pareti del teatro Ariston, consentendo loro di piazzarsi al settimo posto della prima classifica provvisoria. Ma mentre loro dominavano il palco, sui social network si è scatenata la polemica.

Perché Sanremo è Sanremo

Sono fuori di testa

Ad innescarla è stato il video didi Dade, produttore musicale del gruppo italiano degli Anthony Laszlo. Il ragazzo, attraverso le storie del suo profilo Instagram, ha messo a confronto i due brani, denunciando la somiglia tra i pezzi. "", ha scritto ironicamente Dade sotto il video in cui fa ascoltare, attraverso Youtube, il brano "Zitti e Buoni" - che i Maneskin hanno portato in gara a Sanremo - e la canzone "F.D.T." degli, pubblicata ormai sei anni fa, nel 2015. A far scattare l'accusa da parte della band italiana, conosciuta a livello web, le sonorità simili e soprattutto quel ritornello gridato a squarcia gola: "". Lo stesso che Damiano dei Maneskin ripete come un mantra nel brano del gruppo nato dal talent X-Factor.

Le accuse per il momento si sono limitate ai social network, ma intanto il video degli Anthony Laszlo sta conquistando popolarità e le visualizzazioni sono in costante crescita. Non male per un gruppo poco conosciuto, arrivato agli onori della cronaca anche per questa polemica con i Maneskin. Sul web i fan di Damiano e Co. difendono i loro beniamini, che sono pronti a tornare sul palco del festival di Sanremo giovedì 4 marzo, in occasione della serata dedicata ai duetti. Intanto il gruppo su Instagram sembra volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa e scrive sibillino: " La gente purtroppo parla. Da oggi ZITTI E BUONI è fuori ovunque ". La loro partecipazione sarà realmente a rischio? Oppure del caso se ne occuperà Striscia la Notizia che, negli anni, sulla questione plagi a Sanremo ha fatto decine di servizi? Non rimane che attendere sviluppi.