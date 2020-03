Il segreto di ter Stegen è la moglie Daniela Jehla

Marc-André ter Stegen è considerato uno dei migliori portieri in circolazione e nel corso della sua carriera ha vestito solo due maglie: quella del Borussia Moenchengladbach, club nel quale è cresciuto, e il Barcellona sua attuale squadra che l'ha consacrato al grande calcio. In quattro anni in Bundesliga, ter Stegen ha messo insieme 127 presenze in circolazione tra campionato, coppa di Germania e coppe europee.

Nel 2014, a soli 22 anni, passa al Barcellona ma ci mette due stagioni per conquistare la fiducia di tutto l'ambiente. Nel primo anno mette insieme solo 21 presenze tra coppa del Re e Champions League, l'anno successivo crescono il numero di partite, che arrivano a 26, tra Liga, Champions League e coppa nazionale. ter Stegen diventa titolare inamovibile dalla stagione 2016-2017 e uno dei più forti d'Europa.

Il numero uno tedesco ha finora messo insieme 225 presenze con 204 reti al passivo. Recentemente il portiere del Barcellona è stato al centro di un'aspra diatriba con il collega ed estremo difensore della nazionale tedesca Manuel Neuer che gioca nel Bayern Monaco. Joachim Loew avrà una bella gatta da pelare per decidere chi sarà il numero uno all'Europeo, che dovrebbe essere rinviato, ma anche in futuro dato che nessuno dei due ha intenzione di fare il secondo.

ter Stegen è una persona riservata e qualche mese fa la sua compagna Daniela l'ha reso padre per la prima volta. I due diedero la lieta notizia direttamente dai loro profili social con un ter Stegen visibilmente felice e commosso: "Un giorno indimenticabile nelle nostre vite. Benvenuto al mondo e nella tua famiglia, Ben. Ti amiamo" . Navigando sul profilo di Daniela Jehla, che su Instagram si è iscritta con il cognome del marito, si nota come la consorte del numero uno del Barcellona abbia un grande seguito con quasi 435.000 follower che non perdono tempo per commentare le tante foto e video che la ritraggono in momenti della vita quotidiana e non solo.



