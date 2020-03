Settimo Cielo, Lorenzo Brino si è spento a 21 anni

Un giovane volto televisivo originario di Los Angeles si è spento all'età di 21 anni. Parliamo dell'ex baby star di Settimo Cielo (7th Heaven), Lorenzo Brino. Il quale, per la famosa serie americana dal genere "dramma familiare", ha interpretato il ruolo di Sam Camden. Il ventunenne ha perso la vita per via di un incidente stradale, avvenuto a Yucalpa, in California. E a rendere nota la tragica notizia, che in poco tempo ha fatto il giro del web e ha commosso i fan del giovane attore, è stato il magazine “Variety”, che ha riportato le indiscrezioni sul caso trapelate da fonti della polizia della contea di San Bernardino (Contea in California, ndr). Nella sua lunga esperienza artistica dedicata agli amanti del piccolo schermo, Lorenzo era stato affiancato dai fratelli Zachary, Nikolas e la sorella Myrinda “Mimi” Brino. Dal 1999 al 2001 i quattro fratelli erano comparsi nella serie da neonati, nel ruolo dei gemelli Camden. E dal 2001 erano stati confermati dalla produzione di 7th Heaven (durata sino al 2007, ndr) -nel ruolo di attori - solo l'ormai compianto Lorenzo e il fratello Nikolas.

Stando al rapporto fornito sul caso dalla polizia, poco dopo le 3 del mattino, lo scorso 9 marzo, Lorenzo era a bordo di una Toyota Camry del 2016, quando perdendo il controllo della vettura si è scontrato con un palo. L'attore è stato dichiarato morto sul luogo dell'accaduto. Al momento dell'incidente viaggiava da solo e, circa la tragica vicenda, sono allo stato attuale in corso le indagini.

L'addio a Lorenzo Brino di Settimo Cielo

In questi giorni sul suo profilo Instagram, la sorella dell'ex baby star di Settimo Cielo, Mimi Brino, si è lasciata andare ad un lungo messaggio sulla grave perdita che ha investito la sua famiglia. “ Per il mio fantastico e pazzo fratello", si legge nella descrizione di un suo nuovo post, contenente una carrellata di immagini del compianto fratello, nella cui prima foto lei appare immortalata proprio insieme all'amato Lorenzo.

E il messaggio riportato di suo pugno, in ricordo del fratello scomparso, prosegue così: "Te ne sarai andato, ma è vero quando la gente dice ‘andato ma mai dimenticato’. Dire che sei stato una benedizione è un eufemismo. Hai portato luce a così tante vite e hai fatto così tanto, con la vita troppo breve che hai avuto. Ho avuto il privilegio di crescere fianco a fianco con te per 21 anni assolutamente selvaggi. Credimi quando dico che a volte mi hai fatto diventare pazza, ma hai fatto anche parte di alcuni dei miei ricordi più cari. Sono così felice di sapere che ero tanto amata da te e che avrò sempre un angelo custode al mio fianco. Riposa in pace Lorenzo, ti amo adesso e ti amerò per sempre”.