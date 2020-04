Soleil Sorge all'attacco di Elena Santarelli: "Hater invidiosa e ignorante"

Dopo aver preso parte in coppia con la mamma Wendy Kay al gioco di Pechino Express per poi rivelare a Chi magazine di essere rimasta bloccata a Santo Domingo -per via della sospensione dei voli imposta nella Repubblica Dominicana da e per l'Europa, al fine di fronteggiare l'emergenza coronavirus- Soleil Sorge è tornata a far parlare di sè. L'indiscussa protagonista del rinnovato format made in Asia ed ex volto di Uomini e donne è tornata al centro dell'attenzione mediatica per aver silurato un blogger di Dagospia ed alcune colleghe influencer.

Nello specifico, riattivatasi sul suo profilo Instagram, la modella italo-americana ha destinato a quest'ultimi una serie di storie al vetriolo. "Nonostante io non abbia il minimo interesse a commentare questa cosa, volevo chiedervi un parere in merito -ha così esordito in un video postato nella prima delle sue nuove storie condivise con il web-. Ci tenevo a lanciarvi questo messaggio per farvi capire quanto sia importante la comunicazione, cosa si comunica e soprattutto come si comunica. Ora vi metto il post, così capite di cosa parlo".

E nelle due storie successive ha mostrato al web il post che Dandolo aveva condiviso 3 giorni fa sul suo profilo Instagram, dal seguente messaggio al veleno sul suo conto: "Ma questa ragazzina, tal Soleil, che in queste ore dalla Repubblica Dominicana (in cui è fuggita), noncurante del lutto e delle tragedie che la sua Patria sta vivendo, posta sul suo seguitissimo profilo questa foto in cui struscia il suo punto "G" su un tronco latino bello largo e potente, nessuno è capace di frenarla per il suo stesso bene? E poi è ancora più irritante la frase: 'Distanze social. Mi sto preparando ad affrontarle per tutta la vita'. Il tutto in questa foto scattata qualche minuto fa su una spiaggia di Santo Domingo. Italiani scusatela, perdonate lei e i suoi 2 neuroni che amano ballare la salsa e la macarena e tra loro anziché connettersi e comunicare. Qualcuno fermi lei e i 2 'ospiti' che ha in testa! #quarantena #nondimenticate".

"Fuga? - si legge, poi, tra le righe della sua terza storia, in cui contesta per iscritto quanto riportato da Dandolo sul suo conto -. Sapete che avevo programmato questo viaggio da tempo (Soleil allude alla sua permanenza nella Repubblica Dominicana, ndr) ed ero qui anche prima della chiusura delle frontiere... La foto è vecchia".

E non è finita qui. Perché, nell'ennesima Instagram story -condivisa con il web poche ore fa- ha infine riportato un nuovo messaggio critico, destinato alle colleghe showgirl, Santarelli e Capriotti, che avevano sostenuto la presa di posizione social assunta da Dandolo nei suoi riguardi: “Mi hanno mandato questi screen di commenti sotto il post del soggetto di cui vi parlavo ieri. Queste ‘donne’ sono ‘personaggi pubblici’, purtroppo. Le do del lei... Magari se dedicasse più tempo alla proprio felicità, anziché agire da hater invidiosa e frustrata, ma soprattutto ignorante, anche la sua carriera tornerebbe ad avere un senso senza tutta questa disperazione. Ma soprattutto non dovreste ridurvi a preoccuparvi di chi mi segue, tanto voi i follower li comprate. In bocca al lupo, vi auguro gioia e serenità". E sempre all'interno della sua ultima storia, dalla scritta sibillina riportata in rosso "Ma il vero pericolo sono loro" , Soleil ha inoltre condiviso lo screenshot che mostra una reazione social di Elena Santarelli, che sotto il post di Dandolo aveva riportato il messaggio ' 'Mi preoccupa di più chi li segue" ( riferito ai follower della Sorge, ndr)- seguita poi da un commento di Cecilia Capriotti, che aveva risposto alla Santarelli con delle emoticon di faccine che ridono a crepapelle.

La carrellata di storie al vetriolo postata su Instagram da Soleil Sorge ha, intanto, fatto in poco tempo il giro del web. E chissà che le Santarelli e Capriotti e il blogger Dandolo non vogliano rispondere al siluro social della concorrente più discussa di Pechino Express.