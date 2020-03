Sossio Aruta destina una proposta di nozze alla sua amata: "Ursula, ti voglio sposare!"

Dopo aver ottenuto l'accesso diretto alla finale del Grande fratello vip, Sossio Aruta è diventato protagonista di un emozionante momento televisivo nel corso del nuovo daytime settimanale del reality di Canale 5. L'ex protagonista del trono over di Uomini e donne ha, cioè, indirettamente destinato alla sua attuale compagna, Ursula Bennardo, una romantica proposta di matrimonio. "Ursula, ti voglio sposare" , è il messaggio che ha scritto in rosso su una lavagna messa a disposizione dalla produzione del reality nella Casa. E poco dopo, in una confidenza fatta al coinquilino Paolo Ciavarro, ha lasciato intendere di aver organizzato con la complicità della produzione del Gf una sorpresa per la sua amata: "Le ho scritto una lettera".

Le esclusive immagini, delle romantiche parole che Aruta ha destinato alla Bennardo, sono diventate virali in poco tempo in rete e hanno raggiunto anche la diretta interessata.

L'ex protagonista del dating-show di Maria De Filippi ha, infatti, condiviso con i follower su Instagram un video della proposta di matrimonio inoltratale nella Casa dal suo attuale compagno e nella cui descrizione non ha lesinato parole d'amore per quest'ultimo: "Amore. Purtroppo la tua lettera ancora non l’ho ricevuta. Chissà, forse me la porterai direttamente tu @sossioarutaofficial. Ti amo, mi manchi e non vedo l'ora che arrivi questa finale. #me #te #noi #family #amore #ursulabennardo #sossioaruta #sossioeursula #grandefratellovip #grandefratello #uominiedonne #temptationisland #temptationislandvip". Il filmato postato dalla Bennardo, intanto, ha ottenuto oltre 38mila visualizzazioni e non solo. Sotto il video in questione non sono, infatti, mancati i commenti del web. Tra cui, si leggono messaggi di supporto per il gieffino finalista: "Quando Sossio partecipava a Uomini e donne, lo trovavo arrogante e antipatico. Invece al GF ho avuto modo di 'conoscerlo' per come realmente è. Una persona sincera, verace e umile.. L'ho rivalutato in positivo. È davvero una persona adorabile con i suoi pregi e difetti..."; "Spero che vinca Sossio, se lo merita".