Jo Squillo fa la morale. Poi è la prima a sbagliare

Le nomination seminano zizzania tra i concorrenti del Grande fratello vip. Nell'ultima puntata del reality di Canale 5, Sophie Codegoni ha votato contro Jo Squillo e quest'ultima non l'ha presa bene. Altro che lotte per i diritti degli omosessuali e delle donne afghane. La cantante si è fatta prendere dal gioco e si è indispettita con l'ex tronista di Uomini e donne per una banale nomination e tra le due è scoppiata la lite.

Solidarietà femminile fino a un certo punto, verrebbe da dire. Jo Squillo è scivolata nella trappola delle nomination infuriandosi con Sophie Codegoni, rea di avere fatto il suo nome durante l'ultima puntata. La discussione è iniziata subito dopo la diretta e i toni, inizialmente, sono stati pacati. Le due hanno cercato di chiarirsi ma il punto di vista distante non ha favorito la conciliazione, anzi. Jo e Sophie non se le sono mandate a dire e nonostante l'apparente calma, le due si sono lanciate stoccate e sonore frecciate. " Mi sembra una ripicca, mi nomini perché non ti ho ascoltato ", ha detto delusa Jo Squillo subito dopo i saluti di Alfonso Signorini, spingendo Sophie a giustificarsi: " No, ci tengo a spiegarti. Non è che ce l'ho con te e ti ho mandata in nomination. Sapevo che era una nomina senza un senso ".

Sophie ha spiegato di avere votato Jo perché non sapeva chi altro votare per evitare di mandare Goria in nomination per la terza volta, consapevole anche del fatto che il suo voto a Jo sarebbe stato nullo (visto che nessun altro l'ha votata, ndr). Una situazione non nuova nel reality e in linea con le regole del gioco. Le giustificazioni non sono apparse però credibili alla Squillo, che ha ribattuto scocciata: " Comunque questa cosa mi ferisce. Soprattutto se arriva da una sorella a cui tengo molto. Non dirmi che non avevi altri nomi dai... manchi di intelligenza. Se dici che non sai che nome fare allora mi offendi. Invece hai detto che mi votavi perché ero nervosa e permalosa ". Insomma dopo avere indossato la bandiera arcobaleno e il niqab, l'abito tradizionale delle donne afghane, per difendere i diritti e dopo le lezioni sulla solidarietà femminile, la Squillo è scivolata sulla classica buccia di banana. Indispettita per una nomination che è il perno centrale del reality.