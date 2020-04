Taylor Swift aiuta un negozio di dischi in crisi per il Covid-19

La pandemia di coronavirus continua a registrare casi positivi di contagio e vittime in tutto il mondo. E, particolarmente colpita dal patogeno è allo stato attuale la popolazione statunitense. Che, per all'incirca il 78% è sottoposta alle misure di lockdown totale o parziale, al fine di prevenire la diffusione del Covid-19 in America. Stando all'ultimo bollettino fornito dalla Johns Hopkins University, i cui dati sono aggiornati al 31 marzo, con 160.020 casi gli Usa sono il Paese con il maggior numero di contagi, seguito dall'Italia, che è a quota 101.739. Si aggrava, intanto, anche il bilancio delle vittime del Covid-19 negli Usa, che stando agli stessi dati, sono almeno 3.008. La pandemia ha segnato negativamente anche le economie dei singoli Paesi colpiti dal patogeno, tra cui proprio gli Stati Uniti d'America. In particolare, a risentire degli effetti negativi dell'emergenza sono i negozi di dischi statunitensi, come il Grimey’s New & Preloved Music, i cui dipendenti sono rimasti bloccati a casa a seguito delle disposizioni sulla quarantena stabilite dal sindaco di Nashville, John Cooper. E ad aiutare economicamente lo staff del negozio in questione è stata una delle cantanti statunitensi più amate nel mondo. Si tratta di Taylor Swift.

A rivelarlo è stata una fonte vicina allo staff del negozio, in un intervento concesso al Rolling stone magazine. "Siamo rimasti molto sorpresi, e dovrei dire stupito, che Taylor Swift ci ha contattato attraverso il suo ufficio-stampa, per offrirci un po' di sollievo durante la pandemia di Covid-19 - ha dichiarato il comproprietario del negozio finito in crisi, Doyle Davis, incalzato dalle domande del noto magazine-. Non sapevamo neanche che ci conoscesse, ma si è attivata per aiutarci a fronteggiare i tornado che hanno colpito Nashville e il Tennessee centrale e ora sta aiutando una piccola impresa".

La popstar, stando a quanto riportato sul suo conto dal Rolling stone magazine, ha provveduto a pagare gli stipendi e l'assistenza sanitaria dei dipendenti del negozio finito in crisi per 3 mesi. "Taylor ha offerto generosamente sollievo diretto al mio staff coprendo tre mesi delle nostre spese sanitarie previste nel nostro piano assicurativo", ha tenuto a sottolineare Davis nel suo intervento.

Intanto, la notizia lanciata sulla beneficenza devoluta dalla Swift a Nashville ha fatto il giro del web in poco tempo. In un tweet postato da Pop crave, si leggono le seguenti parole: "Taylor Swift sta aiutando un negozio di dischi di Nashville a restare a galla, dopo essere stato colpito dall'emergenza Covid-19. Ha donato al negozio soldi per ciascuno dei suoi dipendenti e ne ha coperto le spese di assicurazione per tre mesi".