Temptation Island, spuntano tutti i tradimenti di Antonio. Le amanti lo inchiodano

Antonio e Annamaria sono una delle coppie di quest'anno di Temptation Island. Hanno deciso di mettersi in gioco per valutare la forza del loro amore e della loro relazione trascorrendo 21 giorni l'uno lontano dall'altra nel relais sardo. Annamaria ha 43 anni, Antonio ne ha 33 e vivono a Napoli. Sono fidanzati da più di due anni, lei ha un matrimonio alle spalle, lui una bambina di tre anni nata da una relazione precedente. Hanno deciso di partecipare a Temptation Island perché Annamaria ha alcuni dubbi sulla loro relazione, nonostante sia molto forte l'amore che prova per Antonio. Lui vuole dimostrare a lei di essere l'uomo giusto e di essere cambiato rispetto al passato, quando pare si sia lasciato andare a qualche comportamento non corretto. Da qualche ora, però, sui social è nato un tam tam da parte di molte ragazze che assicurano di averlo conosciuto, alcune anche in maniera molto approfondita.

" Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto a essere l'uomo che vuole ", ha dichiarato Antonio nella sua presentazione prima di partire per la Sardegna. Tuttavia, già nelle prime ore nel villaggio, Antonio ha iniziato a flirtare con le single e Annamaria, dal pinnettu, commenta in modo piccato il suo comportamento. " Strunz ", ha ripetuto più volte Annamaria vedendo quelle immagini, chiedendosi cosa ci sta a fare ancora con lui. Si addossa le colpe del suo malessere, perché secondo lei, Antonio è immaturo e deve ancora crescere. Lui dal canto suo ha dichiarato di voler ancora capire se vuole continuare a fare gli errori del passato o se, invece, è giunto il tempo di mettere la testa a posto e questo, ad Annamaria, non piace. I due hanno da poco deciso di ristrutturare una casa che hanno preso in affitto, tutto a spese di Annamaria, che ora si preoccupa del fatto che, se dovessero separarsi, tutto cadrebbe sulle sue spalle.

Ma dall'esterno del relais, tramite i social, sono tante le donne che hanno iniziato a raccontare di avere un vissuto insieme ad Antonio. " Antonio quante bugie hai raccontato? Comunque mi auguro per te che sia cresciuto, ma il lupo perde il pelo ma non il vizio ", ha scritto una ragazza lasciando intendere che tra lei e il ragazzo ci sia stato qualcosa. Questo messaggio ha scatenato una valanga di commenti da parte di altre donne, che pare lo abbiano conosciuto. " Non cambierà mai! Mai avuto dubbi su di lui, grande attore. Io addirittura sapevo che giocava a calcio e l'anno scorso che la figlia era la nipote ", ha scritto un'altra ragazza. Le testimonianze su di lui si moltiplicano durante la messa in onda del programma: " Lui ha giocato a calcio, fatto il carabiniere, il modello, lavorava come buttafuori nei locali... E poi è marcio dentro e io lo conoscono molto bene ".

Pare che Antonio, prima di Temptation Island, abbia raccontato diverse bugie a molte ragazze, che ora si sono ritrovate sotto un post del programma per commentare la loro esperienza con lui. " Io sapevo del calcio, che poi ha lasciato perché è stato operato al ginocchio ", scrive una delle ragazze, a cui risponde un'altra: " A me disse che è stato operato alla schiena ". A un certo punto, tra i messaggi, ne spunta uno eloquente: " Il 31 dicembre 2019 stava a casa mia, figurati un po' ". Una delle ragazze dichiara di aver ricevuto l'ultimo messaggio dal ragazzo qualche mese fa e un'altra che un anno fa è andata con lui dal medico del nonno, a Sorrento. " Quante palle hanno detto, lui fidanzato da 2 anni e mezzo... Ma tutt'apposto? ", si chiede una ragazza, a cui ne risponde un'altra che non sapeva nemmeno che fosse fidanzato. " Antonio usciva con me a dicembre, non sapevo fosse fidanzato ", ha scritto una ragazza a Deianira Marzano, che ha iniziato a seguire questa vicenda.

Dai social sembra che Antonio abbia una vita molto intensa al di là del rapporto con Annamaria, che probabilmente non sa o forse conosce solo in parte questo lato della vita del fidanzato, altrimenti difficilmente avrebbe accettato di imbarcarsi in un progetto così impegnativo con lui. Cosa succederà adesso? Per il momento Annamaria non ha chiesto il falò di confronto con Antonio a Temptation Island, nonostante la leggerezza con la quale lui si è approcciato alle tentatrici, ma dai social continuano a emergere nuovi dettagli pruriginosi sulla vita del ragazzo.