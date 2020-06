Temptation Island, ecco le sei coppie al banco di prova. "Una è già scoppiata"

Le coppie di Temptation Island sono già nel resort sardo per la loro avventura. La prima puntata del programma è stata anticipata al prossimo 2 luglio e sarà sempre Filippo Bisciglia il narratore delle vicende amorose dei concorrenti. Quest'anno, forse a causa del Covid, l'impostanzione de programma sarà leggermente diversa. Quella che sta per iniziare non sarà un'edizione totalmente nip ma ci saranno alcune coppie di volti noti: un ibrido che probabilmente serve a catalizzare maggiormente l'attenzione del pubblico dopo l'anomala seconda parte di stagione televisiva falcidiata dal coronavirus. In autunno è prevista un'altra edizione, stavolta pare completamente nip, che vedrà al timone Alessia Marcuzzi. Le coppie di Temptation Island 2020 sono sei, due note e tre no e si stanno già mettendo alla prova per testare la loro resistenza anche se, pare, che una coppia si sia già divisa dopo un falò e abbia abbandonato il villaggio a pochi giorni dall'inizio. Ecco chi saranno i protagonisti di questa estate.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Lei è stata una delle indiscusse protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nella Casa ha mostrato le sue fragilità e i suoi lati più spigolosi, attirando le antipatie del pubblico e degli altri inquilini. Lui è stato al centro di alcune vicende poco chiare, come il cognome "d'arte" e il presunto tradimento ad Antonella con Fiore Argento, figlia di Dario. Si dicono innamoratissimi e la quarantena è stato il banco di prova per la convivenza. Pietro è più giovane di Antonella e si professa innamoratissimo della showgirl torinese, oltre che molto geloso. I baci appassionati nella Casa sono una delle immagini simbolo dell'ultima edizione del Gf Vip ed entrambi hanno un carattere fumantino.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Ex Miss Italia lei, ex calciatore lui. Manila ha recentemente dichiarato in che modo ha scoperto il tradimento del suo ex marito, dal quale aveva anche due bambini. Un periodo di profondo sconforto per lei ha preceduto l'arrivo nella sua vita di Lorenzo Amoruso, grazie al quale ha ricominciato a credere nell'amore. L'ex calciatore ha saputo aspettare i tempi di Miss Italia e si è avvicinato a lei con grande delicatezza, dimostrandole che può ancora avere fiducia negli uomini.

Valeria e Ciavy. Sono la prima coppia non famosa a essere resa nota dal programma. Nella clip diffusa dai social del programma dichiarano di essere fidanzati da 4 anni ma i problemi tra loro pare siano tanti. Lei accusa lui di non lasciarla libera ma di pretendere la libertà per sé. Lui candidamente, ha dichiarato di non sapere se è ancora innamorato di lei e di volersi mettere alla prova con le tentazioni. Stando alle prime indiscrezioni pare siano proprio loro i primi a essere "scoppiati". Stando alle prime indiscrezioni sarebbe stata lei a cedere col tentatore Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Annamaria e Antonio. Lei ha 43 anni, lui ne ha 33. Hanno deciso di partecipare a Temptation Insland perché Antonio vuole dimostrare ad Annamaria di amarla davvero e di non essere più quello che, in passato, ha commesso qualche piccolo errore nella loro relazione. Lei lo ha sempre perdonato e adesso si vogliono mettere alla prova nel programma delle tentazioni.

Annamaria e Andrea. La differenza di età tra i due è di 10 anni: lei ha 37 anni e lui 27 e questo pare sia un ostacolo per la loro relazione, visti gli obiettivi e le ambizioni diverse. Nonostante entrambi vorrebbero convivere, lei è proiettata verso un'idea di famiglia con matrimonio e figli alla quale lui per ora non si sente pronto. Annamaria ha deciso di portare il suo fidanzato a Temptation Island per capire se ci può essere futuro o se sta solo perdendo del tempo prezioso.

Sofia e Alessandro. Sono l'ultima coppia presentata dalla produzione e stanno insieme da oltre 4 anni, anche se tra loro ci sono stati numerosi tira e molla. Adesso secondo Sofia è giunto il momento di capire se la loro relazione può avere un futuro o meno, quindi l'esperienza di Temptation Island vorrebbe fosse un banco di prova per testare l'effettiva forza di questo legame.