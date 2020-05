Guerra "segreta" tra Kate e Carlo. ​Un caso scuote la famiglia reale

Neanche il lockdown mette a tacere i dissidi e le incomprensioni che si respirano a corte. E questa volta le tensioni si respirano tra il Principe Carlo e i genitori di Kate Middleton, almeno come ha riportato di recente il Daily Express. Il tabloid britannico interroga un amico e confidente del futuro reggente in merito ai rapporti che intercorrono tra i Windsor e i Middleton, confermando che non sono per nulla idilliaci. Anzi la situazione si complica di giorno in giorno. E il piccolo George, primogenito dei duca di Cambridge, pare che sia la ragione del contenzioso.

La fonte anonima ma molto vicina al Principe Carlo rivela quindi di gravi dissidi, forse irreparabili, tra le due famiglia. "Non mi lasciano vedere mio nipote", avrebbe affermato il padre di Harry e William. Il principe, infatti, si sarebbe lamentato del fatto che rispetto ai Middleton, lui riesce a passare poco tempo insieme all’odorato nipote. Proprio per questo motivo, Carlo sarebbe adirato sia con William ma allo stesso tempo sarebbe adirato anche con Kate. Nessuno dei due pare che sia intenzionato a risolvere la questione. I dissidi si sarebbero acuiti nell’ultimo periodo anche se problemi di questo tipo non sarebbero una novità. Già nel 2016, ad esempio, la celebrerrima Katie Nicholl, avrebbe azzardato a raccontare di alcuni problemi tra le due famiglie, dopo alcuni litigi avvenuti durante il primo compleanno del piccolo George. Ora a causa del confinamento, pare che il Principe Carlo riesce a vedere sempre meno il suo adorato nipote. Sfuggirebbe infatti anche alle video-chiamate giornaliere.

"Si sente escluso e non riesce proprio a capire il perché", continua la fonte. C’è da sapere, però, che da tempo il principe non riesce a mantenere un rapporto stabile e pacifico con i suoi figli, tanto è vero che lo stesso William preferirebbe stare in compagnia dei suoceri invece che trascorrere del tempo insieme a Carlo. Di conseguenza, George, Charlotte e Louis passano più tempo insieme ai nonni materni. La fonte rivela che i genitori di Kate sarebbero molto più amorevoli con i nipoti, dato che grazie alla loro società che organizza feste per i più piccoli, sanno come comportarsi con un bambino così pieno di vita come George. Il Principe Carlo non riesce proprio a digerire questo screzio e, più volte, avrebbe chiesto al figlio dei chiarimenti. Ovviamente, la pandemia ha rimandato a data da destinarsi la discussione.