Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara annullano le nozze per via del Covid-19?

Prosegue la sospensione della messa in onda di Uomini e donne su Canale 5, prevista in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite per prevenire l'ulteriore diffusione del coronavirus in Italia. E una dei volti del dating-show prodotto e condotto da Maria De Filippi fa ora parlare molto di sé. Questo per via di alcune indiscrezioni concernenti il suo presunto matrimonio previsto per questo mese, trapelate in rete nelle ultime ore. Si tratta di Tina Cipollari. La vamp laziale della trasmissione Mediaset si sarebbe dovuta sposare, in questi giorni, con il ristoratore toscano Vincenzo Ferrara. Un matrimonio che non si sarebbe celebrato proprio per via della pandemia di Covid-19. Che continua a registrare vittime e contagiati nel territorio nazionale. E a riportare lo spiffero in questione è stato Nuovo tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

“Si sarebbero dovuti sposare in questi giorni- si legge, infatti, tra le righe di quanto riportato dalla nota fonte-. Ma la drammatica diffusione del Coronavirus e i decreti del governo hanno bloccato tutto”. Di recente erano circolati in rete dei rumor che vedevano Tina e Vincenzo sull'orlo di una crisi d'amore profonda. L'ultimo spiffero lanciato da Nuovo non è ancora ad oggi stato confermato né smentito dai diretti interessati. Che in quanto coppia possono dirsi molto amati dagli utenti sui social.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, a dispetto delle continue voci circolanti sulla loro presunta crisi, sarebbero dovuti convolare a nozze in questi giorni, a Firenze. Dove l'opinionista si sarebbe trasferita intenta a celebrare il lieto evento. “Tutto è rinviato a fine estate -si apprende, inoltre, da Nuovo -. N ella speranza che questo incubo sarà finito per allora”.

Intanto, sono molti gli utenti che, sui social, si dicono speranzosi che l'emergenza globale possa rientrare al più presto e che Uomini e donne possa segnare nell'imminente il suo ritorno nel palinsesto di Canale 5.

Tina Cipollari si riattiva su Instagram