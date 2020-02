Tina Cipollari verso il matrimonio con Vincenzo Ferrara?

La vita sentimentale di Tina Cipollari è molto movimentata, degna di un bellissimo romanzo d’amore. Sposata con Kikò Nalli, la giunonica co-conduttrice di Uomini e Donne, dopo il divorzio ora è fidanzata con il Vincenzo Ferrara a cui è legata da oltre un anno. Un amore forte e duraturo che pare resistere alla distanza e al carattere spigoloso della Cipollari. Ora, secondo un’indiscrezione che è stata lanciata da Nuovo, la coppia pare essere pronta per il grande passo. Ovvero, i rumor riportano di un possibile e imminente matrimonio tra i due.

Tutto ciò che è trapelato sul magazine italiano è però da prendere con le pinze dato che, secondo voci indiscrete, non è ancora detta l’ultima parola sul matrimonio di Tina Cipollari. Infatti solo un paio di mesi fa, è trapelato un gossip su un’imminente rottura tra due. Dato che la distanza avrebbe influito sul rapporto di coppia e, soprattutto, perché Tina non avrebbe ancora dimenticato il suo ex, nonostante le liti e le incomprensioni. Questa notizia però mette in moto una serie di situazioni rimbalzano in rete come schegge impazzite. A riceve lare l’indiscrezione sul matrimonio sarebbe stato un amico della coppia, il quale avrebbe smentito la possibile rottura tra Tina e Vincenzo. Nuovo ha riportato la notizia e ora non resta che aspettare gli eventi. "Ma quale crisi! Vincenzo e Tina sono sempre innamorati – si legge -. Stanno bene insieme. Rimane il problema della distanza dato che Tina, durante la settimana, è a Roma per registrare Uomini e Donne e Vincenzo è sempre al ristorante. Anche se si vedono solo nel fine settimana, tra di loro non c’è nessuna crisi".

Come riportano ulteriori pettegolezzi sulla questione, il rumor sul matrimonio tra Tina Cipollari e Vincenza Ferrara, era già nell’aria da diverso tempo. Infatti, mesi fa sarebbe persino arrivata una romanticissima proposta e Tina avrebbe anche informato i figli della bellissima notizia. "Si, è tutto vero. Vincenzo ha trovato le parole giuste per far breccia nel suo cuore – aggiunge la gola profonda -. Tina avrebbe accettato la sua proposta". Inoltre la bellissima notizia pare che sia arrivata persino alle orecchie di Kikò Nalli, il quale avrebbe accolto di buon grado la novella. In attesa di ulteriori conferme (o smentite), in molti già sognano una cerimonia degna di una star del grande schermo.