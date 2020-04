Uomini e donne, la Di Padua bollente

Sta emergendo sempre più la sensualità e la seduttività di Roberta Di Padua che su Instagram è assoluta protagonista con i suoi scatti osé. Gli aficionados del dating show di Maria De Filippi, sicuramente, conosceranno la bella dama del Trono Over, Roberta Di Padua, che spicca tra le candidate al cuore del Tronista age. L'avvenenza della Di Padua buca il video e i maschietti over se ne sono accorti eccome. Adesso la belleza esplosiva della dama di Cassino approda anche sul web mandando in tilit i suo fan. Nelle ultime ore ha fatto capolino sull'account Instagram della donna un video "bollente" che ha infiammato la platea de follower. Quale peccato capitale avrà mai commesso il volto di Uomini e Donne?

Sognando il mare a occhi aperti, la sexy dama ha creato il clima vacanziero e da spiaggia tra le mura domestiche. Con tanto di costume ridottissimo e super luccicante indosso sfila per casa girando un videoclip sensuale, postato poi sul suo profilo Instagram. Il fisco pazzesco della Di Padua è esaltato dal bikini color oro, talmente stringato da far esplodere le curve da urlo. Con videocamera al seguito Barbara Di Padua si è ripresa in scene ad alto tasso erotico che allietano le giornate pesanti di quarantena di molti. Il filmato social ha fatto gridare allo scandalo una fetta di pubblico attento al dettaglio hot, che invocano l'intervento della censura. Il video "bollente" ha sollevato la polemica tra il popolo in rete che non le hanno perdonato l'intento subdolo di ricercare mera visibilità ed esibizionismo. Le criitche sono state talmente aspre da far indignare la dama del Trono over.

Roberta Di Padua: la sua estate super caliente in bikini

Nel parterre delle dame del popolare programma Uomini e Donne Over, Barbara Di Padua è nota al pubblico per essere stata la corteggiaitrice di Riccardo Guarnieri. Alla fine delle danze fu lei la scelta dal cavaliere e tra loro iniziò una storia non proprio riuscita. Per non scivolare nel dimenticatoio, soprattutto in seguito all'interruzione della trasmissione a causa delle disposizioni sul coronavirus, la bella dama ha deciso di farsi notare mostrando al mondo social il suo corpo da favola in vesione super bomba sexy. Malgrado le critiche dure incassate in passato per la sua forma fisica alquanto abbondante, adesso, Roberta Di Padua si riscatta e lascia a bocca aperta i suoi detrattori.

Il cambiamento è palese, a tal punto, che tutti hanno potuto ammirare le grazie mozzafiato della dama di Cassino contenute dentro un bikini dorato che accentua le sue curve sinuose da paura. Una prova costume eccellente che non teme il confronto. Nel videoclip la Di Padua con indosso un costume super ridotto mette in evidenza, in particolare, una zona erogena del suo corpo: il seno decisamente esplosivo e rigoglioso. Per la gioa e anche per l'invidia di molti follower la dama di Uomini e Donne ha condiviso il filmato sul suo profilo Instagram corredandolo di un commento frizzante: " L’estate addosso, effetto quarantena ". Ma il post non è piaciuto a una larga parte di utenti e gli attacchi sono piovuti a raffica.

La sfilata hot per i corridioi della sua abitazione in pieno isolamento forzato che vede protagonista la Di Padua, al di là delle accuse, ha collezionato in men che non si dica uno strabiliante successo, facendo il pienone di visualizzazioni. L'altra facciata della medaglia, però, ha evidenziato una schiera di follower sul piede di guerra pronti a stendere a colpi di accuse e ingiurie la scelta audace della dama del Trono over. Le critiche vertono in gran parte sul fatto che Roberta si è azzardata alla sua "veneranda" età di esibire così sfacciatamente il suo fisico al solo scopo di attirare l'attenzione per meri fini di visibilità e per alimentare il ego smisurato. E poi non sono mancate le voci maligne di chi l'accusa di aver postato una immagine di quel tenore osé essendo madre di un figlio e responsabile di dover trasmettere esempi costruttivi ed educativi. Il rittrato incantevole della Di Padua fa girare la testa a moltissimi fan. Per tale ragiorne l'attenzione è tutta puntata su di lei e ciò ha attirato come un magnete i giudizi caustici del pubblico.