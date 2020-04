Ursula Bennardo denuncia una truffa: "Io e Sossio vittime di un profilo che promette lavoro"

Lo scorso mercoledì 8 aprile era stata trasmessa su Canale 5 la puntata finale del Grande fratello vip 2020, che aveva riservato ai telespettatori delle avvincenti sfide a colpi di voti e sorprese per i finalisti, Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. E nonostante si sia classificato solo terzo alla finale del reality condotto da Alfonso Signorini, disattendendo le aspettative maturate dai fan che speravano in una sua vittoria, Sossio è in queste ore al centro dell'attenzione mediatica. Questo, soprattutto per via di un'importante segnalazione rivolta dalla compagna Ursula Bennardo al web, attraverso il suo profilo Instagram.

Nello specifico in una serie di Instagram story condivise con i follower, l'ormai ex dama del trono over di Uomini e donne ha denunciato di essere insieme all'ex gieffino vittime di una truffa, di cui -a detta sua- sarebbe responsabile un profilo fake che in nome e per conto della coppia prometterebbe dei lavori agli utenti.

“Vi devo chiedere un enorme favore – sono le parole che Ursula ha rivolto al web tra le sue nuove Instagram story –. C’è un profilo, vi faccio vedere anche gli screen e di quale profilo si tratta, che si spaccia per me e Sossio. Fingono e promettono lavoro. Fingono proprio di essere noi. Anche nei messaggi con gli audio”. E il messaggio in questione prosegue con una sua richiesta avanzata al web per la segnalazione di massa del profilo "incriminato": “Io sporgerò denuncia domani. Ho già raccolto tutto il materiale, però nel frattempo mi serve il vostro aiuto per bloccare il profilo. Fatelo subito in tanti, mi stanno arrivando tantissimi messaggi di gente che è stata truffata. Altra gente potrebbe essere presa in giro, quindi per favore”.