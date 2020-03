Victoria Beckham contro l'abbandono degli animali: "Mostriamo amore anche a loro"

Victoria Beckham è una donna fortunata e probabilmente sa di esserlo. Durante questo periodo di isolamento sociale a causa dell’emergenza per la diffusione del Coronavirus, non è da sola: può contare sulla compagnia del marito, dei figli e del loro piccolo amico a quattro zampe. Ha immortalato un momento di coccole con il suo cucciolo nero, e ha pubblicato sul suo profilo social la foto. Il cane della famiglia Beckham non compare spesso negli scatti della ex Spice Girl, ma questa volta c’è un motivo nobile dietro la condivisione di questo momento. Gli animali domestici sono coinvolti come gli umani in questa emergenza, sebbene loro non possano contrarre il virus.

Tempo fa è circolata la notizia che un piccolo volpino di Pomerania fosse risultato positivo al Covid-19, dopo esser stato in contatto con la sua padroncina malata. Il cane pare sia morto. È accaduto in Cina e sembra non ci siano altri casi in giro per il mondo. L’Oms ha specificato più volte che non c’è nessuna prova scientifica che dimostri il passaggio del Covid-19 da uomo ad animale. Eppure in giro per il mondo gli abbandoni si sono triplicati.

Per fortuna ci sono tante famiglie che non hanno creduto alla notizia e hanno deciso di approfittare dell’isolamento per passare più tempo con gli amici animali. La lista è lunghissima: in primis James Middleton che ha addirittura organizzato per i suoi cani una cenetta gourmet. Lady Gaga si è immortalata con i suoi tre bull dog francesi durante un momento di relax sul divano, Anthony Hopkins si è esibito in concerto con il suo gatto, Niblo.

Anche la quotidianità di questi animali fortunati è cambiata: possono passare più tempo con i loro padroni, ma molti di loro fanno solo brevi passeggiate e non possono più andare al parco. "Anche i nostri animali domestici si sentono turbati - ha scritto Victoria Beckham nel suo post Instagram -. Prendiamoci il tempo per mostrare amore anche a loro. Cosa state facendo per far sentire amati i vostri animali domestici?".

A prescindere dall'impegno dei padroni, cani, gatti, uccellini e piccoli roditori fanno molto per gli umani. Ormai la scienza è concorde sugli effetti positivi che gli amici a quattro zampe hanno sull’uomo e sempre più spesso gli animali domestici vengono impiegati nella pet therapy, aiutando bambini, anziani e disabili nel loro percorso di guarigione. La compagnia degli animali domestici porta un incremento di adrenalina e dopamina, due ormoni che influenzano l’umore. Sono gli stessi ormoni che compaiono quando siamo felici o innamorati. Non potrebbe essere altrimenti, gli animali sono "amore".