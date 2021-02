"Come la vita può cambiare in un secondo…". Nek rompe il silenzio

Era il mese di novembre quando Nek è dovuto correre in ospedale per un’operazione d’urgenza alla mano. Il cantante ha fatto preoccupare i fan pubblicando, sul suo profilo Instagram, una foto in cui era disteso in un letto con la flebo attaccata al braccio. A causa di un incidente domestico, Nek ha dovuto subire un difficile intervento per evitare che potesse perdere l’uso della mano. Dopo due mesi di silenzio e una lunga riabilitazione, l’incubo è finito. Nek è tornato a sorridere e, sempre sui social, ha postato una foto in cui racconta come ha vissuto il decorso post-operatorio.

Il cantante ha mostrato le cicatrici sulla mano e ha condiviso con i suoi follower una lunga riflessione sulla vita e il valore di ogni singolo giorno. Il post subito è diventato virale e in molti hanno augurato a Nek una pronta guarigione, auspicando che possa tornare quanto prima a cantare e a suonare la chitarra. "Ecco la mia mano oggi. La sento reagire. La sento lievemente risvegliarsi come da un lungo letargo – scrive -. È come se rinascessi di nuovo. Queste cicatrici sono dolorose, ma ogni giorno mi ricordano quanto tutto possa cambiare in un solo secondo. E quest’anno lo ha ricordato a molte persone, purtroppo. Pianifichiamo, progettiamo sicuri nel nostro cammino. Poi qualcosa di inaspettato, come un pugno nello stomaco, trasforma tutto. Sì, continuerò a pianificare e a progettare ma da ora in poi tenterò di vivere ogni giorno come se fosse il primo".

Il cantante si rivela, si mette a nudo e racconta l’esperienza che ha vissuto. Un momento che lo ha segnato profondamente, che non gli ha fatto perdere la gioia di vivere e il desiderio di tornare a riallacciare i nodi della sua esistenza. Il peggio è passato, ma l’intervento che Nek ha subito è stato lungo e difficile. È durato undici ore. Tutte le dita erano danneggiate, in particolare l’anulare e il medio, ma i medici sono riusciti a salvare tutte le funzionalità. E dopo l’intervento, il percorso di riabilitazione non è stato facile dato che ha dovuto lavorare molto per riprendere la funzionalità della mano. È stata dura, ma alla fine, è riuscito ad affrontare anche questa sfida. Si spera in meglio, e fan si uniscono in un caldo abbraccio virtuale.