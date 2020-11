Brutto incidente per Nek: operato d'urgenza

Momento delicato per Filippo Neviani, in arte Nek. Il cantante modenese dopo giorni di latitanza dai social network è tornato sul web per annunciare di esser stato vittima di un incidente domestico. Nek ha condiviso sulla sua pagina Facebook una foto che lo ritrae in un letto di ospedale e subito si è scatenata l'ondata di solidarietà.

Lo scorso 20 novembre Nek è uscito nelle radio italiane con il suo ultimo lavoro "Amore". Un brano realizzato in coppia con Monica Naranjo per rendere omaggio all’omonima canzone di Mina e Riccardo Cocciante. Quello che doveva essere un momento di rilancio professionale, in un periodo reso difficile dalla pandemia da coronavirus, si è ben presto trasformato in un brutto periodo. Filippo Neviani, questo il vero nome del cantautore, è stato vittima di un bruttoavvenuto tra le mura domestiche. A svelare quanto accaduto è stato lui stesso che, attraverso un post condiviso sul web, ha condiviso la sua disavventura con i numerosi fan.

" Vi sarete accorti - ha esordito sulla sua pagina Instagram - che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni... Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato ". Nella foto Nek si è mostrato disteso in un letto d'ospedale con la mano sinistra fasciata e sospesa, segno che ad avere la peggio nell'incidente domestico è stato l'arto. Nel post social Nek non ha chiarito la dinamica dell'infortunio avvenuto nella sua casa di campagna, né le reali condizioni della mano anche se ha svelato di essersi dovuto sottoporre a una delicata operazione: " Sono ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano. Sto bene, questa adesso è la cosa più importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio ".

Mentre Nek aspetta di poter tornare a casa e recuperare l'uso della mano sotto il suo post social si è scatenata la gara di affetto e solidarietà dei suoi sostenitori molti dei quali vip. Dal collega Francesco Renga all'attore Stefano Accorsi allo chef stellato Andrea Mainardi in molti hanno lasciato un commento di augurio per una pronta guarigione al cantante.