Vladimir Luxuria se la prende con Fedez e il suo ultimo singolo: “Denigra i trans”

La pausa musicale di Fedez si è conclusa con l’uscita del nuovo singolo, “Le Feste di Pablo”, insieme alla cantante emergente Cara. Ma Vladimir Luxuria non ha gradito una strofa presente nel brano.

Secondo l’opinionista ed ex politica italiana, il marito di Chiara Ferragni si è reso autore di una strofa che denigra il mondo dei trans. “ Nel brano di Fedez e Cara “Le feste di Pablo” si allude alle trans – ha esprdito la Luxuria su Twitter - . 'Pablo sei un pacco, tipo tipa con la sorpresa’: è vero, noi trans sappiamo sorprendervi con la nostra umanità per coloro che hanno la sensibilità artistica di raccontarci come fece De André e non di denigrarci ”.

L’appunto di Vladimir Luxuria sui social, però, non è stato condiviso da alcuni utenti: se molti hanno sottolineato come sia impossibile fare un paragone tra Fedez e Faber, qualcun altro ha voluto spezzare una lancia a favore del rapper. “Non credo sia stato fatto apposta per denigrare”, “Luxy secondo me non aveva intenzione denigratoria. È un tipo di linguaggio, uno stereotipo semplicistico - oramai anche un po' vecchiotto, eh! - che quando viene usato non ha una volontà crudele. Capisco il tuo discorso,c he è più ampio, ma chi vuole offendere lo fa in altri modi”, si legge tra i commenti alla denuncia della Luxuria, “Polemica da quarantena, probabilmente se fossi indaffarata non te ne saresti nemmeno accorta. Nelle parole di Fedez non sembra trasparire cattiveria o malizia.. cerchiamo di non vedere sempre il marcio dove non c'è!”, ha precisato qualcun altro.

Per il momento, Fedez ha deciso di non replicare alle accuse di Vladimir Luxuria. Non è la prima volta, tuttavia, che viene accusato di frasi omofobe: qualche tempo fa fu Tiziano Ferro a puntargli il dito contro, ma in quell’occasione il rapper non rimase in silenzio. “ La verità è che a te non è andata giù una mia rima sulla tua presunta evasione fiscale da 3 milioni di euro che nulla ha a che fare con dei temi così delicati come l'omofobia e il bullismo ”, aveva sbottato Fedez rigettando ogni accusa di bullismo e omofobia.