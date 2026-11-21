Si tratterà solo di un caso, una pura coincidenza, ma da quando Ceuta è stata presa d’assalto da 80mila clandestini, il numero delle chiamate ai servizi di emergenza della città è passato da 2.233 del 2025 a 11.286. Mica male. Le aggressioni sessuali, per esempio, sono cresciute del 650 per cento, passando da quattro a 30. La metà di queste, giusto per diritto di cronaca, riguardano vittime minorenni. Poi ci sono le aggressioni con armi da fuoco (cresciute da otto a 56) e quelle con armi da taglio (cresciute da 23 a 268). E ancora: le intrusioni all’interno delle abitazioni sono passate da 35 a 1.018. E poi le rapine: dieci volte tanto rispetto l’anno scorso. Numeri non da poco, a cui si sommano paura, tensioni sociali e la recente emergenza socio-sanitaria. Ma si tratterà di una coincidenza. Come è un caso che sia straniero il 35,1% delle persone denunciate o arrestate nel nostro Paese nel 2025.