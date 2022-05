"20 trofei? Sarebbero 21 ma...". Chiellini infiamma la finale di Coppa Italia

La Juventus potrebbe chiudere la stagione con "zero tituli" per dirla alla Mourinho ma questa sera contro l'Inter, nella finale di Coppa Italia, avrà la grande chance di mettere in bacheca almeno un trofeo in una stagione amara e anonima. Questa sera allo stadio Olimpico andrà in scena il quarto derby d'Italia della stagione, dopo i due di campionato e la finale di Supercoppa Italiana, con Giorgio Chiellini che durante la conferenza stampa della vigilia ha voluto caricare l'ambiente bianconero e pungere i nerazzurri: " Venti trofei in caso di vittoria? Sarebbero venti più uno ma non si può dire...", il chiaro riferimento di Chiellini a Calciopoli.

L'esperto difensore della Juventus, dopo la battuta al vetriolo, ha provato a buttarla sul ridere: "Visto che c'è rivalità, accendiamo dei vecchi ricordi" , ha dichiarato col sorriso in conferenza stampa. Il 37enne difensore della Juventus ha poi parlato del suo futuro visto che andrà in scadenza di contratto a fine anno e non sa ancora cosa fare: " Volevo aspettare questa finale, perché credo sia giusto pensare al calcio - ha spiegato Chiellini - Poi nei prossimi giorni vedremo, ma è stato così anche l'anno scorso: io ho iniziato l'Europeo che potevo smettere il giorno dopo e probabilmente se con l'Austria il Var non avesse visto quel fuorigioco oggi non sarei qui. Viviamoci questa coppa, poi vediamo".

Partita vera

La Juventus vuole il primo titolo stagionale, l'Inter vuole il secondo dopo la Supercoppa italiana anche perché per vincere lo scudetto i nerazzurri dipendono dal Milan che se farà 4 punti nelle prossime due giornate restanti vincerà senza guardare cosa farà la squadra di Simone Inzaghi. Chiellini lo sa e la partita sarà sicuramente combattuta: "Io vivo con l'entusiasmo di un ragazzino che riesce a giocare una finale del genere. C'è grande voglia di raggiungere il trofeo, consapevoli della difficoltà della partita. In campionato siamo stati puniti oltre misura, abbiamo tutte le carte in regola per fare nostra la partita".