"Abbiamo dato tutto", Mou si lamenta ma la sua Roma affonda

La Roma di José Mourinho ha perso 1-0 a domicilio contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic sorprendentemente a quota 24 punti come Fiorentina e Juventus e a meno uno proprio dai giallorossi quinti in classifica. Sabato all'Olimpico arriverà l'Inter campione d'Italia, il dolce passato di José Mourinho che però non potrà più permettersi di sbagliare. 8 vittorie, un pareggio e ben sei sconfitte: è questo lo score dei giallorossi in campionato e ora il portoghese dovrà inventarsi qualcosa per fermare i nerazzurri. La verità è che al momento la mano dell'uomo venuto da Setubal si sta vedendo davvero a sprazzi e la "scusa" di una rosa inadeguata o incompleta non può essere un alibi per un tecnico vincente come lui: per questa ragione è lui l'uomo in meno di questa settimana.

La rabbia di Mou

Dopo la sfida del Dall'Ara, Mourinho si è detto amareggiato perché contro l'Inter mancheranno due giocatori fondamentali perchè squalificati: ovvero Tammy Abraham e Karsdorp: " Sabato abbiamo una partita importante e dobbiamo inventarci una squadra con cui scendere in campo. Meno male che ho fatto in tempo a cambiare Mancini perché magari avrebbe preso il giallo". L'ex tecnico di Chelsea, Manchester United e Real Madrid ha poi fatto i complimenti al Bologna di Mihajlovic ma anche ai suoi ragazzi che ancora una volta hanno combattutto contro tutto e tutti: "Complimenti al Bologna e a Mihajlovic, hanno lottato e preso tre punti. Complimenti ai miei che un'altra volta hanno dato tutto, contro tutto e tutti".