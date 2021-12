Gli artigli delle Pantere sul Mondiale per Club

L'Imoco Conegliano è ad un passo dall'ennesima impresa di un ciclo straordinario. Le campionesse iridate e d'Europa in carica hanno infatti centrato l'accesso alla finale del Mondiale per club di volley femminile, che oggi a Istanbul (alle 16.30 italiane diretta Sky e Volleyball World Tv) vedrà le Pantere a caccia del bis dopo il successo del 2019.

Non è stata una passeggiata, ma d'altronde c'era da aspettarselo. Le brasiliane del Minas Tenis Clube hanno venduto cara la pelle e fatto sudare non poco la squadra di coach Santarelli. L'avvio di gara è stato infatti tutto a favore delle sudamericane: dopo aver vinto il primo set (23-25), il Minas ha messo le venete con le spalle al muro anche nel secondo parziale. Un'Imoco contratta, comprensibilmente nervosa vista la posta in palio e il ruolo di favorita, si è trovata sotto di tre lunghezze, e le brasiliane hanno avuto a disposizione addirittura un set point per portarsi sul 2-0. Nel momento più critico, però, Paola Egonu è salita in cattedra alla sua maniera. L'opposto si è caricata la squadra sulle spalle, mettendo a terra un attacco in diagonale e un ace che hanno permesso all'Imoco di portare a casa il secondo parziale (26-24). Trascinata dalla sua leader, Conegliano si è scrollata di dosso la tensione e ha messo la freccia, tornando ad essere il rullo compressore abituato a macinare vittorie e record in serie. Folie e De Kruijf (16 e 12 punti) hanno spalleggiato nel migliore dei modi una Egonu che ha chiuso il match da top scorer con 28 punti all'attivo. Dopo il 25-15 del terzo set, è stata Miriam Sylla a firmare il punto del 25-19 nel quarto e decisivo parziale. Oggi sarà rivincita, con il VakifBank Istanbul già battuto nell'ultima finale di Champions League. Le Pantere sono pronte a sfoderare gli artigli, per conservare lo scettro di regine del mondo.