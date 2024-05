"Un regalo a Putin". Ecco il premio per uccidere Zelensky

L’assassinio di Zelensky avrebbe dovuto essere un “regalo” a Vladimir Putin per il suo quinto insediamento al vertice della Federazione. Secondo i servizi di sicurezza ucraini dell’Sbu, era questo l’obiettivo della rete di agenti russi che ha tramato per uccidere il leader di Kiev. L’operazione è stata sventata e sono finiti in manette due colonnelli dell’Udo (Amministrazione statale per la sicurezza), che si occupa proprio dell’incolumità del presidente.

Gli ufficiali sono stati accusati di alto tradimento e di favoreggiamento di un attacco terroristico per aver collaborato con i servizi russi. L’Sbu ha diffuso in un video di dettagli dell’undicesimo tentativo di eliminare Zelensky. Pare che i colonnelli stiano stati pagati tra i 46mila e i 74mila euro e che avrebbero dovuto colpire il leader ucraino “ mentre andava a registrare il suo tradizionale videomessaggio serale ” prima della Pasqua ortodossa. Il piano era di sequestrarlo e poi ucciderlo, colpendo in contemporanea anche i capi della sicurezza e dell’intelligence militare, Kyrylo Budanov e Vasyl Malyuk, che però non si trovavano assieme a Zelensky.

“ Uno dei due killer doveva tenere d’occhio l’edificio di Budanov, aspettare che arrivasse in auto e mandare un segnale ai russi. A quel punto avrebbero lanciato un missile, poi due droni Fpv per uccidere eventuali sopravvissuti, infine un secondo missile per fare piazza pulita” , ha riferito l’Sbu, che ha diffuso anche intercettazioni di telefonate tra i due colonnelli e tre spie di Mosca, tutte in servizio presso il quinto dipartimento dell’Fsb: Maxim Mishustine, Dmitry Perlin, Alexey Kornev. “ Avrei almeno 20-30 minuti per andare via. Mentre t’allontanerai, verosimilmente sentirai forti esplosioni ”, dice una voce in russo.

Secondo l’intelligence di Kiev, il complotto era già partito da alcune settimane e i traditori hanno puntato anche a corrompere qualche bodyguard di Zelensky. Uno degli alti ufficiali arrestati, inoltre, avrebbe portato personalmente nella capitale un drone, mine antiuomo Mon-90 e munizioni per un lanciarazzi Rpg-7. “ Non bisogna mai abbassare la guardia ”, ha commentato Vasyl Malyuk. “ In queste cose, i russi sono molto abili e molto esperti ”. Il presidente ucraino è comunque ben protetto: tre livelli di sicurezza diretta attorno a lui, monitoraggio costante grazie a satelliti americani e britannici, segnali radar e ricognitori aerei.

Zelensky, inoltre, si sposta soprattutto di notte su anonimi vagoni letto e nessuno oltre ai suoi diretti collaboratori sa in anticipo dove o quando viaggia.