Vero Volley Milano fa l'impresa: è in finale di Champions per la prima volta nella storia

Ascolta ora: "Vero Volley Milano fa l'impresa: è in finale di Champions per la prima volta nella storia"

La Vero Volley Milano realizza il sogno. Dopo il 3-0 ottenuto all'andata in casa, la squadra di Marco Gaspari stacca il pass per la finale della CEV Champions League di volley femminile conquistando il Golden Set, dopo aver perso 3-1. È la prima volta nella storia del club. Nella bolgia del Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu di Istanbul, in Turchia, con 7mila spettatori, il Fenerbahce Opet allenato da coach Stefano Lavarini sfiora soltanto la remuntada. Questi i parziali: 25-15, 26-28, 25-22, 25-23, 11-15. Decisivi i 35 punti della solita Paola Egonu. Non bastano alle padrone di casa i 29 punti realizzati da Vargas e i 25 di Fedorovtseva. Ora la partita decisiva sarà ai primi di maggio sempre a Istanbul contro la vincente della sfida fra le turche dell'Eczacibasi Spor Kulübü e l'Imoco Volley Conegliano, in programma oggi (all'andata 3-2 casalingo per le venete).

Trionfo nella bolgia turca

Partita incredibile nella bolgia del Burhan Felek Voleybol Salonu, che le milanesi iniziano soffrendo sotto i colpi di Vargas e Fedorovtseva. Il primo squillo della squadra di coach Gaspari arriva però nel secondo set con un poderoso break al servizio di Paola Egonu, che permette a Milano di agganciare le gialloblu e poi superarle 26-28 per l'1-1. I successivi due set sono combattutissimi. Entrambe le frazioni, proprio nel finale (25-22 e 25-23), premiano però il Fenerbahce e si arriva così al decisivo Golden Set. Dove tutto il carattere di Milano viene fuori: la correlazione muro-difesa mette in difficoltà l'attacco turco, Egonu non rallenta ma soprattutto Cazaute tira fuori il meglio di se stessa, colpendo con efficacia e gelando il palasport con un pallonetto morbidissimo che dà il via all'allungo milanese, che tocca il suo apice con un pallone attaccato da Egonu che sfiora le dita di Fedorovtseva per l'11-15 finale e che fa esplodere la festa della formazione meneghina. Milano accede così per la prima volta ad una Super Final, la quinta consecutiva di Paola Egonu, MVP con 35 punti. La prestazione di Milano è stata però tale che tutte le giocatrici avrebbe meritato il premio: dalla Cazaute (15 punti) ad una stoica Orro, messa in difficoltà da un problema alla caviglia, da Heyrman e Folie, decisive nel secondo set, fino a Sylla (11) e Castillo. Non bastano a coach Lavarini i 29 punti di Vargas e i 25 di Fedorovtseva.

CHE SPETTACOLO @VeroVolley è in finale di CEV Champions League #DAZN pic.twitter.com/wGBjyxJubi — DAZN Italia (@DAZN_IT) March 19, 2024

Le reazioni

Grande soddisfazione e felicità a fine partita per il coach Marco Gaspari: "Le ragazze oggi hanno avuto tantissimo coraggio. Davanti a noi abbiamo trovato una squadra che ha messo a segno ben 14 ace. Sapevamo sarebbe stata una gara difficilissima, infatti alla fine del quarto set ho detto che ormai eravamo abituati a soffrire. La squadra, nonostante il piccolo passaggio a vuoto nel Golden Set è cresciuta di punto in punto. Volevo fare anche un grande plauso allo staff medico, perché Alessia (Orro ndr) non avrebbe potuto scendere in campo, ma grazie allo staff lo ha fatto e ha lottato come una leonessa; sia lei che Helena (Cazaute ndr), anche lei in grossa difficoltà fisica dopo l’ultima partita. Un applauso a tutti: arrivare in finale non è mai facile, figuriamoci quella di Champions League. Adesso abbiamo poco tempo per riposare, ma queste ragazze hanno fatto un grandissimo lavoro".

Fatica a trovare le parole giuste l'Mvp Paola Egonu: "Sono veramente fiera: non ho parole. Siamo state brave nell’ultimo set a rimanere lucide, ad avere coraggio in un palazzetto gremito di tifosi avversari. Sono fiera, contenta e mi auguro il meglio per le sfide future".

Il tabellino

Fenerbahce Opet Istanbul – Allianz Vero Volley Milano 3-1 (25-15; 26-28; 25-22; 25-23)

GOLDEN SET 11-15

Fenerbahce Opet Istanbul - Orge (L), Stysiak, Germen Korkmaz, Kalac 6, Diken 3, Fedorovtseva 25, Menezes 3, Boz, Fetisova 6, Drca 5, Vargas 29. Coach: Stefano Lavarini

Allianz Vero Volley Milano - Cazaute 15, Malual 1, Heyrman 4, Folie 7, Orro 2, Prandi 1, Rettke 3, Sylla 11, Egonu 35, Daalderop 1, Candi, Castillo (L). Coach: Marco Gaspari