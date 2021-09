Per Barzagli lezione "Loca". All'Uomo ragno non si dà del tu

Per i noti problemi di Dazn Diletta Leotta vince il primo Tapiro d'Oro della nuova stagione di Striscia e a Staffelli dice: «Fosse per me sistemerei io tutte le antenne d'Italia». Ma l'ironia sullo streaming è continua e il post dell'emittente per l'indennizzo agli abbonati diventa, con oltre 16mila commenti, luogo virtuale di proteste reali e battute micidiali. Andrea: «Bin Laden trasmetteva da dentro na grotta e se vedeva mejo de voi».

Allegri batte la Samp ma su Dazn punge ancora i suoi: «Ogni tanto i giocatori sembran morti, come gli arriva la palla bum! e ripartono!».

«Benvenuto, Walter Zenga! Ti possiamo dare del tu?». Zenga: «No». Radio Capital.

Il Milan vince nonostante un'insolita afa: «A Spezia sembra di essere a Phuket nei giorni più caldi». Carlo Pellegatti, QSVS.

Locatelli segna il primo gol con la Juve ed esulta in inglese: «Come on!». Barzagli: «Noi eravamo più ignorantelli». Pazzini: «Più da dialetto». Dazn.

«I migranti mettono la maglia della Juventus per avere la certezza di non essere espulsi». Enrico Mentana all'evento Interspac.

«Di Mariano, secondo me, qui è quasi da giallo perché è andato giù in differita». Edoardo Testoni in Cittadella-Lecce, DAZN.

Gli allenatori abusano del turnover? «Alcuni con l'infrasettimanale vanno fuori di testa». Paolo Condò, L'originale.

Ibra alla Lazio ha segnato con le scarpe slacciate, Destro ha fatto gol al Verona con una bottiglietta d'acqua in mano.