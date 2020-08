Dal "Basta con la Pazza Inter" al "Futuro con me o senza me"

L'avventura di Conte all'Inter comincia alla grande. Alessandro Cattelan sui social nerazzurri mostra la prima stretta di mano tra Zhang jr e l'allenatore. Steven: «Mister, pronto per la pazza Inter?». Antonio lo gela: «No, no, no crazy. No more».

***

C onte a L'Equipe racconta la sua visione del sesso: «Durante la stagione i rapporti non devono durare a lungo, bisogna fare il minor sforzo possibile. Per cui sarebbe meglio mettersi sotto la propria partner».

***

C onte dopo aver perso 3-2 a Dortmund chiede il conforto di Aldo Serena su Canale 5 sulla necessità di calciatori maturi: «A chi dobbiamo chiedere qualcosa in più? A Nicolò Barella che l'abbiamo preso dal Cagliari? A Sensi, preso dal Sassuolo?».

***

A metà gennaio Conte fa notare che conta: «L'input è chiaro, soldi da spendere non ce ne sono, quindi servono idee. Insieme ai dirigenti ho dato delle idee importanti».

***

T ra luglio e agosto la temperatura si alza: dopo il 2-1 in casa col Bologna Conte precisa. «Per me è il primo anno di lavoro all'Inter. Ho preso un pacchetto preconfezionato».

***

P robabilmente per creare empatia con i tifosi, Conte traccia la rotta da Inter TV: «È giusto guardare la Juventus, perché sta dominando in Italia, questo è il nono Scudetto che vince. Dobbiamo guardare ai migliori e ora loro lo sono».

***

F inisce il campionato e Conte va a Sky a dire due paroline. «Ho trovato scarsissima protezione da parte del club sui calciatori e su di me. Mi ha dato tanto fastidio vedere gente sul carro quando le palate di cacca le abbiamo subite io e i calciatori. Mio futuro? Vedremo».

***

I l giorno dopo, all'Ansa: «Ho sposato un progetto triennale con l'Inter».

***

E uropa League al Siviglia, Conte non analizza la sconfitta parlando della gara, ma... rilancia: «In maniera molto serena vedremo di pianificare il futuro dell'Inter, con o senza di me». Poi una coda conciliante: «Non la faccio la marcia indietro».