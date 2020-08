Il Bayern manda al tappeto 1-0 il Psg: sesta Champions League per i tedeschi

Il Bayern Monaco di Flyck vince con merito la Champions League battendo per 1-0 il Psg di Thomas Tuchel dei fenomeni Mbappé e Neymar che sono stati beffati dalla rete siglata al 59' dall'ex Juventus Kingsley Coman. La sfida è stata equilibrata, tirata e con diverse occasioni da rete da ambo le parti con i bavaresi che hanno capitalizzato al meglio e con i francesi che hanno sprecato tanto soprattutto nel primo tempo con i gravi errori di Di Maria e Mbappé che hanno di fatto graziato Neuer e il Bayern. I bavaresi vincono così la loro sesta Champions League su undici finali disputate e agganciano il Liverpool a quota 6 a meno uno dal Milan secondo dietro al Real primatista con 13.

Nota a margine per l'arbitro Daniele Orsato che ha diretto alla grande una finale di Champions League difficile, spigolosa e con diversi episodi. Il fischietto di Schio ha tenuto in mano la partita e non ha mai tremato negli episodi chiave della sfida di Lisbona. Grande amarezza per il Psg che ha perso all'atto finale nonostante una squadra intrisa di grandi campioni e dopo i lauti investimenti degli anni passati. Non pervenuto Mauro Icardi che non è entrato in campo nonostante il punteggio di 1-0 in favore del Bayern con Tuchel che ha preferito far entrare Choupo-Moting e non l'ex capitano dell'Inter che ha visto sollevare la Champions League all'ex "odiato" compagno Ivan Perisic. Per il Bayern tra l'altro si tratta di un successo incredibile arrivato con un 2020 da urlo frutto di 25 vittorie in 25 partite disputate. Per i bavaresi inoltre si tratta del secondo Triplete dopo il 2013.

La cronaca della partita

Dopo 15' di equilibrio la prima grande doppia occasione è per il Psg al 18' che va al tiro con Neymar parato da Neuer, sulla respinta ancora il brasiliano la rimette in mezzo con il portiere tedesco che la mette in angolo. La risposta del Bayern nei piedi di Lewandowski che si gira e spara di destro di prima intezione colpendo il palo. Al 24' Di Maria si divora il vantaggio calciando malamente e alto di destro.

Minuto 31' miracolo di Navas su Lewandowski: il portiere del Costa Rica para sulla linea il colpo di testa del polacco. Mbappé si mangia l'1-0 al 45' tirando in bocca a Neuer dopo l'errore sanguinoso di Alaba che aveva mandato al tiro il francese con un passaggio centrale. In pieno recupero Coman salta Kehrer e cade in area di rigore: per Orsato non c'è nulla.

Nella ripresa la sfida si innervosisce nei primi minuti e al 59' Coman la sblocca in favore del Bayern con un bel colpo di testa su assist al bacio di Kimmich. Kimpembe salva ttto al 61' e al 63' è Thiago Silva a salvare tutto sul tiro a incrociare di sinistro di Coman. Al 70' Di Maria imbuca per Marquinhos che va al tiro: Neuer la mette in angolo. Il Psg nel finale ci prova ma con poca convinzione: finisce 1-0 per il Bayern che solleva così la sesta Champions League della sua storia.

Il tabellino

Psg: Keylor Navas; Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat (80' Kurzawa); Herrera, Marquinhos, Paredes (65' Verratti); Di Maria (80' Choupo-Moting), Mbappé, Neymar.

Bayern Monaco: Neuer; Kimmich, Boateng (25' Sule) Alaba, Davies; Thiago Alcantara (86' Tolisso), Goretzka; Gnabry (69' Coutinho), Müller, Coman (69' Perisic); Lewandowski.

Reti: 59' Coman (B)

