Bella Roma. Manca solo la ciliegina Zaniolo. Ma...

«Piedi per terra e partire bene, isolandosi dall'entusiasmo dell'ambiente». Il messaggio è di un grande bomber della storia romanista, Roberto Pruzzo, che conosce bene la piazza e i pericoli sempre dietro l'angolo. Di sicuro l'abbraccio degli oltre 65mila spettatori per la presentazione della squadra e la prima partita all'Olimpico della stagione è un ottimo biglietto da visita. Questa Roma per come è stata costruita piace, diverte e fa sognare. I Friedkin sono stati capaci di creare empatia con la tifoseria, impresa quasi più difficile che fare un nuovo stadio (e stanno pensando anche a quello...), hanno già vinto un trofeo dopo aver preso un allenatore dello spessore di José Mourinho. E ora se riusciranno a trattenere Zaniolo, come l'allenatore lusitano e i senatori della squadra hanno chiesto espressamente (ma in fase di rinnovo bisognerà garantire al giocatore un ingaggio da 4 milioni di euro), non si potrà non inserirla tra le possibili protagoniste del campionato. I cinque gol allo Shakhtar Donetsk dimostrano che la squadra è già in salute ed è brillante, anche se il precampionato non fa sempre testo. Certo è che le ambizioni dei giallorossi e dello Special One, che si è fatto creare un «instant team» per provare a sgambettare le big, sono altissime. E l'altra sera ospite d'eccezione all'Olimpico c'era anche il bicampione olimpico di 100 metri e 4x100 Marcell Jacobs, che ha posato con la nuova seconda maglia della Roma e si è fatto scattare una foto con José. «Velocissimo, dominante, tecnicamente perfetto. Può giocare sia da difensore che da attaccante», ha commentato il tecnico su Instagram. Che farebbe comprare anche lui...