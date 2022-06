Berrettini si conferma campione al Queen's: Krajinovic ko in due set

Matteo Berrettini si conferma campione al Queen's e si mette così in pole position per essere uno dei possibili vincitori a Wimbledon. Il tennista romano ha sconfitto in due set il serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 7-5, 6-4 in circa 1 ora e 40 minuti di gioco. Il 26enne italiano ha bissato dunque il successo dello scorso anno sull'erba del prestigioso torneo della Regina, Atp 500, che fa il palio con la vittoria a Stoccarda, Atp 250, della scorsa settimana.

Con questo successo Berrettini vince il suo settimo titolo in carriera. L'anno passato al Queen's sconfisse il tennista di casa Cameron Norrie in tre set, quest'anno il suo percorso è stato ancora più facile e contro un avversario di tutto rispetto. Berrettini entra dunque nel prestigioso clan dei tennisti capaci di vincere più di una volta al Queen's ma soprattutto uno dei pochissimi a confermarsi per due anni di fila.

Al termine del match Berrettini ha commentato, commosso, un successo davvero importante: "Troppe emozioni adesso, l'ultima cosa che mi sarei aspettato era tornare a vincere al Queen's. Non voglio piangere, ma gran parte di questo lavoro è merito del mio team lo dedico a loro. Dopo la lunga assenza ho ripreso a giocare a Stoccarda e non mi sentivo al meglio, però ho vinto. Sono italiano, ci lamentiamo sempre... ma ora non mi lamento più. Poi non avrei mai creduto di ripetermi anche qui, in questo grande torneo".

L'andamento della partita

Berrettini e Krajinovic si affrontano alla pari e dopo i primi quattro game di equilibrio, il tennista romano strappa il servizio al suo avversario portandosi sul 3-2 in suo favore. L'italiano, però, perde ancora il servizio e la situazione si riporta in parità fino al gioco 11 quando Berrettini approfitta del passaggio a vuoto di Krajinovic rubandogli il servizio e mettendosi nelle condizioni di chiudere il primo set in suo favore per 7-5. Nel secondo parziale, Berrettini dà lo stacco decisivo nel quinto gioco rubando ancora una volta la battuta al serbo e salendo sul 4-2. La partita si trascina poi in totale equilibrio fino al decimo gioco con il romano che chiude in suo favore il set sul 6-4