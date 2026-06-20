"Bezzecchi, ci siamo. Marc un fenomeno. Mentre io a 84 anni sono un sopravvissuto"

Il Re dei Re è uno che al posto del cuore ha un motore a scoppio. Ed è per questo che Giacomo Agostini ha scelto come location per il suo nuovo museo, l'Ago Museum, uno spazio dove si vendono auto. E qui ha inaugurato, nel giorno del suo 84° genetliaco, con tanto di nastro giallo, lo spazio che raccoglie ogni ben di Dio del pilota più vincente di sempre.

Iniziamo dal nastro giallo.

"È il mio colore portafortuna. Gialla era la maglietta che mi aveva consigliato di portare una mia amica, sa, ne ho avute tante (ride di gusto sotto gli occhi di sua moglie, Maria Ayuso)".

Non l'ha più tolta.

"Terminata la carriera, la gettai: così almeno pensavo. Dopo la morte di mio padre la ritrovai in un suo cassetto lavata e stirata. Con grande gioia ora è tra i miei cimeli più preziosi. Ecco perché ho scelto il nastro giallo".

La prima vittoria, per battere la resistenza dei genitori, che non ne volevano sapere che lei corresse.

"A 18 anni si poteva iniziare a correre solo con il consenso dei genitori. Papà non sentiva ragioni. Un giorno eravamo da un suo amico notaio che lo convinse a farmi fare un po' di attività fisica. Mi firmò il nulla osta, pensando che mi dedicassi al ciclismo, non al motociclismo".

Quindici titoli mondiali, 123 vittorie: imbattibile.

"Al momento si".

Quando correva lei, il motociclismo era sport mostruosamente pericoloso, si considera un sopravvissuto?

"Assolutamente si".

Genio e sregolatezza: è vero che lei era anche un pignolino pazzesco?

"Lo sono ancora adesso. In questi mesi ho lavorato fianco a fianco alla famiglia Civettini (titolari della CRS Impianti, ndr), per la realizzazione del museo. Sono stati mostruosamente bravi, ma io per ricordarmi tutto quello che avevo e andava catalogato ho perso 6 kg".

Le piace questa MotoGp?

"Troppa elettronica. Va a discapito dei piloti".

Per chi fa il tifo?

"Marquez è un fenomeno. Bezzecchi sta arrivando, Bagnaia ha fatto tanto e si sta riprendendo: loro mi divertono".

L'avversario più ostico?

"Ne ho avuti tanti: Kenny Roberts, Phil Read, Jarno Saarinen, Jim Redman, ma quello più ostico di tutti è stato Mike Hailwood".

La vittoria che più le dà orgoglio?

"Ne ho tre: la prima gara vinta con la moto Morini che pagavo a rate (3mila lire al mese). La prima con la Mv Agusta e poi il mio successo a Daytona con la Yamaha con la quale ho vinto ancora due mondiali".

Va ancora in moto?

"Assolutamente sì e spingo ancora".

MotoGp a Brno: 1°

Ogura con l'Aprilia, 2° Bezzecchi, Aprilia ufficiale, davanti a Di Giannantonio, Ducati VR46 e Bagnaia, Ducati ufficiale. Martin solo 11°. Tv: oggi 10,50 pole, 15 Sprint (dir. Sky e Tv8), domani Gp ore 14 (Sky) e 17 (Tv8)