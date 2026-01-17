È bianconera la democrazia del gol: in 17 a segno

Otto gol nelle ultime due partite, entrambe vinte contro Sassuolo e Cremonese: l'attacco della Juventus è esploso, verrebbe da dire finalmente. Con una media realizzativa che si è sensibilmente innalzata da quando è arrivato Spalletti: da 1,4 gol realizzati nell'era Tudor, ci si è adesso spinti a 1,9. Per di più non affidandosi ai soliti noti, ma distribuendo le segnature un po' tra tutti i componenti della rosa: sono infatti 16 i bianconeri andati in gol fino a questo momento in campionato, 17 considerando anche la Champions. Per la Signora si tratta di un record assoluto a questo punto della stagione, dato la cui valenza assume ancora maggior valore se si considera che in Europa solo il Paris Saint Germain ha saputo fare altrettanto. Insomma: la Juve che stasera scenderà in campo a Cagliari avrà dalla sua la spinta di numeri positivi e di una classifica diventata intrigante.

Va da sé che serva insistere per dare credito alla rimonta e per prepararsi al meglio al ritorno della Champions: mercoledì i bianconeri ospiteranno infatti il Benfica di Mourinho e, dopo avere affrontato il Napoli domenica ancora allo Stadium, andranno poi a Monaco. "Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento così Spalletti e conosco sempre meglio i miei ragazzi". Un classico che non tramonta come il dibattito tra risultatisti e giochisti, "ma si può vincere in tanti modi", così l'ex ct azzurro e del resto non si può pensare il contrario: David (due gol di fila) sarà ancora al centro dell'attacco e, per quanto debilitato dal raffreddore, anche Yildiz dovrebbe cominciare dall'inizio pur se "va gestito.

Un suo sostituto dal mercato? Non voglio mettergli pressioni di alcun tipo". In sintesi: se la partita si metterà bene, gliene sarà risparmiata una parte. E magari ci sarà spazio anche per Adzic: "Lui non si tocca, ha un tiro pazzesco e doti tecniche non comuni. È un tesoro nascosto".