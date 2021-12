Bomba sulla F1: "Nel 2022 non correrà, lascia..."

"Lewis Hamilton si ritirerà e non correrà nel 2022". La bomba arriva da Bernie Ecclestone, che ha rilasciato un’intervista alla testata svizzera Blick in cui ha parlato del futuro del pilota inglese della Mercedes, dopo la bruciante sconfitta subita da Verstappen nell'ultima gara del Mondiale 2021 di Formula Uno.

L'ex capo del Circus si è soffermato anche sul finale di gara ad Abu Dhabi che ha assegnato il titolo mondiale di F1 a Max Verstappen: "Il direttore di gara Masi avrebbe potuto risparmiarsi qualche guaio se avesse interrotto subito la gara con la bandiera rossa dopo l’incidente di Latifi. Poi ci sarebbe stato una superfinale tra Max e Lewis per gli ultimi tre giri. Masi si rimprovererà anche per questo oggi. Molte cose sono andate storte, non possiamo più cambiarle".

Un triste epilogo che secondo Ecclestone potrebbe avere conseguenze clamorose: "La delusione di Abu Dhabi è stata troppo grande e lo capisco. Ora, raggiunto a sette titoli Michael Schumacher, per lui è il momento perfetto per realizzare il suo sogno di diventare un imprenditore nel mondo della moda" . Tuttavia Verstappen ha detto di non credere a un ritiro di Hamilton, e Ecclestone interpreta queste parole come una speranza dell’olandese: "Lo capisco. Con Hamilton il successo conta due volte. E dico che Max è attualmente il miglior pilota".

Poi ha concluso osservando che Hamilton "ha solo da perdere nel 2022, ha un compagno ambizioso come George Russell, e poi bisogna vedere chi avrà la macchina migliore con i nuovi regolamenti. E non dimentichiamoci di Max Verstappen... Un paio di giorni fa ho parlato con suo padre. Ho capito subito che non voleva discutere del futuro di suo figlio, perciò abbiamo parlato solo di affari".

Le parole di Hamilton si aggiungono al silenzio di Hamilton sui social e al suo allontanamento dai riflettori. Atteggiamenti che adesso qualcuno comincia a considerare non come sintomi di una crisi momentanea ma come indizi, che potrebbero condurlo a scelte future drastiche. La decisione di disertare il consueto Gala di premiazione organizzato dalla Fia, in cui vengono celebrati i vincitori e i protagonisti della stagione oltre al fatto di non seguire più l'account ufficiale della F1 sui social, non pare lascino adito a dubbi.

L’ipotesi di un clamoroso ritiro viene persino alimentata dal capo della Mercedes, Toto Wolff, che ha rivelato: "Spero che continui a correre, ma non penso che digerirà mai ciò che è successo. Deve superare il grande dolore, lui è un uomo dai valori chiari". Sembra proprio che il sette volte campione del mondo stia pensando di lasciare per sempre il suo mondo, quello della F1, di cui negli ultimi dieci anni è stato il protagonista indiscusso.

