Campionato eccitante ma scarso. Brilla il Como

Sarà anche un campionato eccitante ma leggere che, tra le prime otto in classifica, quattro hanno perso, una ha pareggiato, tre punti soltanto per Inter, Atalanta e Juventus, significa che lo spettacolo generale è di qualità modesta, con rare eccezioni come è il caso dei giovani del Como. La Juventus si piazza al quarto posto, dopo aver buttato via quattro palle gol e poi soffrendo a Cagliari, secondo abitudini. La vittoria a Empoli porta la Dea a 2 punti dal Napoli e a 3 dalla capolista, Lookmann, rigorista scentrato, è un campione verissimo. Le sconfitte di Milan, Bologna, Napoli e Fiorentina sono arrivate contro avversari alcuni in zona critica di classifica. Mortificante e ridicola la sfilata dei calciatori della Fiorentina sotto la curva dei tifosi, scuse ipocrite invece di rientrare subito nello spogliatoio per chiedere notizie di Moise Kean, tramortito e svenuto per un colpo alla testa, trauma cranico, barella, ambulanza verso l'ospedale mentre le telecamere inquadravano Edo Bove che in panchina si copriva il volto con la giacca della tuta per non vedere una scena che ha vissuto profondamente.

La batosta del Napoli a Como ha giustificazioni deboli, se il problema è la fame, come sostiene Conte (ristoranti e inappetenza sono sempre i suoi assilli), allora perché De Laurentiis ha assunto un allenatore di tale censo e salario? La sfida di sabato al Maradona assume un significato unico, il Napoli, privo delle coppe, non può buttare via il patrimonio finora accumulato, l'Inter, che domani giocherà in coppa Italia contro la Lazio e avrà poi i turni di champions, sa benissimo di poter sfruttare, per motivi di classifica e di psicologia, la partita dell'anno proprio in casa del rivale. Un eventuale pareggio è il grande sogno della gente di Bergamo.