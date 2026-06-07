Il Cannibale è tornato. Marquez, primo in griglia e Sprint Race

Il Cannibale è tornato. Ancora convalescente dall'operazione al piede destro e alla spalla destra, Marc Marquez non si è tirato indietro quando l'occasione si è presentata, andando a vincere la Sprint del Gran Premio d'Ungheria al Balaton Ring. Un risultato fortemente voluto, andando oltre la caduta di poche ore prima che non gli ha impedito di prendersi la pole. Marc c'è e sorride anche la Ducati in cerca di riscatto in una stagione dominata da Aprilia. Alla vigilia, lo spagnolo era stato prudente con le dichiarazioni, ma quando è stato il momento di fare sul serio ha dato una lezione a tutti. Scattato dalla prima casella della griglia, si è portato subito in testa con l'obiettivo di costruirsi un vantaggio sui rivali, a partire da Acosta (KTM) tra i favoriti ieri. Più arretrato Bezzecchi, reduce da una qualifica non perfetta che lo aveva relegato alla seconda fila (6°) davanti alle altre due RS-GP di Fernandez e Martin. Il riminese ha mantenuto la concentrazione, ha risposto alle insidie di Aldeguer per poi chiudere terzo. Un risultato che consolida la sua leadership nel mondiale piloti: primo a 180 punti, +20 sul compagno Martin, +46 su Di Giannantonio (Ducati VR46) e 68 su Acosta (KTM), ieri secondo.

Oggi si ripete alle 14 (gara su Sky e TV8), ma intanto Marc può dirsi contento. Il primo pensiero al traguardo è andato al fratello Alex, ancora convalescente a seguito dell'incidente di Barcellona. Papà Julià lo ha chiamato al telefono per festeggiare in famiglia, come ci hanno abituato tante volte lo scorso anno i fratelli Marquez. "Venerdì ho risparmiato le energie, in qualifica per partire davanti. La strategia era spingere dall'inizio quando ero fresco e sopravvivere alla fine. Missione compiuta. Il gp è più lungo e vedremo", ha commentato Marc.

Contento anche il Bezz: "Sono partito bene, ma nella lotta con Aldeguer c'è stato anche un contatto. Alla fine felice di aver portato a casa più punti possibili". Solo nono Pecco Bagnaia , adesso 7° nella generale a pari punti con il vincitore Marc Marquez (83).