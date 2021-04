"Sentenza" Capello: "Ha fatto un errore incredibile

Il Borussia Dortmund di Terzic non è riuscito nell'impresa di eliminare il Manchester City di Pep Guardiola anche se fino al 55' la qualificazione era ad appannaggio dei tedeschi che conducevano per 1-0. Al minuto 54', però, ecco l'episodio che fa svoltare la partita in favore degli inglesi con il maldestro tentativo da parte dell'ex Juventus Emre Can di rinviare il pallone prima con la testa e poi con il braccio. Calcio di rigore netto e pareggio degli uomini di Guardiola che hanno poi ribaltato l'incontro staccando il pass per le semifinali di Champions League dove affronteranno il Psg di Mauricio Pochettino che ha fatto fuori il Bayern Monaco.

Il siluro di Don Fabio

Fabio Capello negli studi di Sky Sport ha commentato l'ingenuo fallo da rigore commesso da Emre Can ed è stato netto e perentorio nei confronti del tedesco: "Emre Can ha regalato un rigore incredibile. Non si può stare con le braccia così. Lui ha detto che l'ha toccata con la testa, ma era rigore netto".

L'ex allenatore di Milan, Roma e Juventus ha poi confermato come tutte le squadre più forti abbiano passato il turno in questi appassionanti quarti di finale di Champions League: "Vanno avanti i club con i giocatori di qualità. Ora vedremo quali saranno i più forti". Le semifinali di Champions vedranno opposto il Real Madrid al Chelsea di Tuchel che ha eliminato il Porto e il Psg contro il City di Guardiola.

Elogi a Zizou

Capello ha poi fatto i complimenti a Zinedine Zidane: "Zidane dimostra ancora una volta di essere un allenatore capace di portare al massimo tutti. Questa dote, la leadership, ce l'hai innata. Il Real è un mix di qualità e mancano anche giocatori importanti in difesa".

L'ex allenatore del Real Madrid ha poi continuato: "I suoi giocatori in campo capiscono quando sia il momento di buttare via la palla. E vale lo stesso discorso che facemmo per il Milan: i giovani sono cresciuti, anche loro giocando a Valdebebas, senza tifosi".

Capello ha allenato sia il Milan che il Real Madrid ma non ha dubbi su quale piazza ci sia maggiormente pressione: "A Madrid la pressione è superiore a quella di Milano. I ragazzi hanno giocato bene e Zizou li ha plasmati, facendoli restare in serenità e con una forza unica. Con questa umiltà e senza pubblico, bisognerà stare attenti a questo Real".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?