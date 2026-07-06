Milan, Amorim day. Oggi è a Milano

Non c'è due senza tre. Dopo i due tentativi, falliti, con Fonseca prima e Conceiçao poi, il Milan di Cardinale ripercorre per la panchina la rotta portoghese e inaugura oggi, col suo arrivo, l'era di Ruben Amorim, cresciuto nel Benfica da calciatore ed emerso da allenatore con lo Sporting.

È reduce anche lui dall'esperienza deludente con il Manchester United che è stato un buco nero da quando è passato sotto il controllo finanziario della famiglia Glazer (Usa) e secondo taluni il dato non dovrebbe fare testo. È stato scelto da Cardinale ed è questo il suo vero asso nella manica perché, per la prima volta da quando RedBird ha liquidato Elliott, il numero uno del fondo è sceso personalmente in campo a guidare le sorti del club dopo aver licenziato in tronco l'intera linea di comando rossonera.

Grazie a questa intesa è riuscito nell'intento di colmare, dopo anni di ricerca sfortunata, il vuoto lasciato dalla partenza di Giroud: ha indicato e ottenuto, con una spesa super molto contestata, Gonçalo Ramos. A ruota è in arrivo Gila, già contattato da Tare e Allegri segno, che tutto il lavoro compiuto nelle settimane precedenti dal Milan non è stato cestinato. Non solo. Ha anche corretto una traiettoria sbagliata in materia di settore giovanile: ha provato a riportare a casa Liberali senza riuscirci ma nel frattempo ha suggerito di blindare i contratti di Camarda e Comotto. Ha davanti una montagna da scalare, fatta di scetticismo dovuto alla contestazione nei confronti di Cardinale.

Ha in testa un sistema (3-4-2-1) molto più aggressivo di quellodi Allegri (3-5-2) e deve sciogliere più di un nodo, il più attorcigliato dei quali resta Leao. Dovrebbe riscuotere il gradimento di Ibra. E a giudicare da come è finito il rapporto con Allegri, non è una semplice buona notizia.