"Italiane fuori? Colpa della palla". Ma non è vero: bufera su Caressa

Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi hanno commentato per Sky Sport l'ottavo di finale di ritorno tra il Real Madrid di Zinedine Zidane e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Durante la sfida, però, il telecronista e giornalista ha fatto una dichiarazione che non è rimasta inascoltata con molti utenti sui social che ne hanno contestato la veridicità. "È quello che ci sta facendo pagare in Europa. Noi abbiamo un pallone più lento, meno pesante, rispetto a quello che gira nel resto d’Europa", questo il commento di Caressa in riferimento alle difficoltà delle italiane in Europa.

Ironia social

Gli utenti sui social si sono scatenati in una serie di commenti ironici nei confronti di Caressa, diventato subito tendenza su Twitter, e della sua affermazione: "Spezzo una lancia a favore di #Caressa: il problema del calcio italiano sono i palloni gonfiati" e ancora: "Penso di poter tranquillamente dire che la telecronaca di questa sera di Caressa e Bergomi sia stata la peggiore nella storia!! ...e non è facile peggiorarsi ogni volta...".

L'Atalanta tra l'altro è una delle squadre che gioca con un giro palla molto veloce in Italia e con una grande intensità, cosa che contro il Real Madrid si è vista molto meno ma per la bravura della squadra di Zidane che ha dimostrato la sua superiorità nei 180 minuti disputati e il peso del pallone non ha assolutamente determinato l'uscita della squadra di Gian Piero Gasperini dalla Champions League e nemmeno l'eliminazione delle altre squadre dalle competizioni europee.

Questione di palle

I palloini utilizzati dalla varie federazioni calcistiche sono più o meno della stessa dimensione e dello stesso peso. Secondo quanto riporta fanpage.it, infatti, in Serie A e in Premier League il peso specifico del pallone è di 420 grammi e la sfera utilizzata in entrambi i campionati è il modello "Nike Flight". In Liga spagnola ad esempio si utilizza il modello "Puma Final 1" che pesa leggermente di più rispetto a quello utilizzato in Italia e Inghilterra, ovvero 430 grammi.

In Bundesliga, invece, utilizzano un pallone modello "Derbystar" che pesa sempre 430g ma più o meno tutti si aggirano intorno al range di 420-430g. La tesi d Fabio Caressa, dunque, non è corretta dato che i palloni utilizzati nei vari campionati europei sono dello stesso peso e dimensioni di quelli utilizzati negli altri tornei, Champions ed Europa League compresa.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?