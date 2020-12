Tutti i sorteggi di Champions ed Europa League: le avversarie delle italiane

L'urna di Nyon ha deciso gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League che vedrà impegnate tre squadre italiane: Juventus, Lazio e Atalanta. Il sorteggio è stato fortuanto per i bianconeri che da testa di serie hanno pescato il Porto di Conceincao scongiurando il pericolo Atletico Madrid che era inserito in seconda fascia. Sfortunate, ma era preventivabile essendosi classificate al secondo posto nei rispettivi gironi, Lazio e Atalanta.

I biancocelesti di Simone Inzaghi sono stati sorteggiati con il Bayern Monaco di Flyck campione in carica mentre i nerazzurri di Bergamo se la vedranno contro i più titolati in Champions League: il Real Madrid di Zinedine Zidane che ha fatto fuori l'Inter di Antonio Conte nel girone B. Andata in casa per la Lazio e per l'Atalanta, ritorno all'Allianz Arena e al Bernabeu (che è ancora inagibile per i lavori di ristrutturazione). Per quanto riguarda la Juventus di Andrea Pirlo, invece, giocherà l'andata in Portogallo e il ritorno all'Allianz Stadium

Ecco il sorteggi completi degli ottavi di finale

Borussia Moenchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

Lipsia-Liverpool

Porto-Juventus

Barcellona-Psg

Siviglia-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid

Il calendario della fase finale



16-17 e 23-24 febbraio: andata ottavi di finale

9-10 e 16-17 marzo: ritorno ottavi di finale

19 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

6-7 aprile: andata quarti di finale

13-14 aprile: ritorno quarti di finale

27-28 aprile: andata semifinali

4-5 maggio: ritorno semifinali

29 maggio: finale

Europa League

Dopo il sorteggio di Champions che ha visto impegnate Juventus, Atalanta e Lazio è toccato anche a Milan, Roma e Napoli conoscere il proprio futuro in Europa League con l'urna di Nyon che è stato tutto sommato benevola dato che tutte e tre erano teste di serie. I rossoneri se la vedranno con la Stella Rossa, la Roma sfiderà i portoghesi del Braga mentre il Napoli sfiderà gli spagnoli del Granada. Anche in Europa League dai sedicesimi entrerà in funzione il Var

Ecco tutti gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale



Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Stella Rossa-Milan

Anversa-Rangers

Slavia Praga-Leicester

Salisburgo-Villarreal

Braga-Roma

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada-Napoli

Lille-Ajax

Psv-Olympiacos

Maccabi Tel Aviv-Shakthar Donetsk

Milan Roma e Napoli giocheranno la gara d'andata giovedì 18 febbraio 2021, il 25 febbraio il ritorno (orari sempre su due turni, ore 18:55 e 21.

