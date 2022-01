Chiellini svela la sua profezia: "A Bastoni l'avevo detto..."

La squalifica di Matthijs de Ligt permetterà a Giorgio Chiellini di scendere in campo al fianco di Leonardo Bonucci nella finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. L'esperto difensore toscano, capitano della Vecchia Signora è pronto a dare battaglia alla "nemica" storica in un derby d'Italia che si preannuncia entusiasmante e ricco di colpi di scena. Chiellini ha giocato tantissime volte contro i nerazzurri ma questa volta la sfida ha una sapore speciale dato che sulla carta, per una volta dopo tanti anni, non sono i bianconeri i favoriti né per la Supercoppa né per lo scudetto.

La profezia del "Chiello"

Chiellini in conferenza stampa ha svelato una sua profezia confidata al collega dell'Inter Alessandro Bastoni: "Chiedete a Bastoni cosa gli ho detto a ottobre quando erano a sette-dieci punti dalla prima", le parole del capitano bianconero che ha poi svelato: "Guarda Basto, il campionato potete perderlo solo voi'. Sono stato buon profeta. Ad oggi secondo me come rosa mi sembra più completa con giocatori che giocano 38 partite su 38 e sono in una maturità completa, ma non mi sorprende, mi sembrava già la favorita a settembre".

Chiesa out

La Juventus dovrà fare a meno di tanti uomini chiave tra infortuni e squalifiche, ultimo in ordine di tempo a fermarsi, per tutta la stagione, lo sfortunato Federico Chiesa. Chiellini ha avuto anche un pensiero speciale per il compagno di squadra: "Ci dispiace per Fede, l'ho vissuto due anni fa, lui è giovane e in gamba e dopo questo infortunio può tornare più forte. È una bella botta per tutto il calcio italiano e se vinciamo la dedicheremo a lui. Subito a caldo abbiamo parlato con Chiesa, ci siamo resi conto di cosa fosse accaduto quando è passato in panchina abbiamo parlato col dottore e ci siamo resi subito conto della gravità, gli sono stato vicino come un fratello maggiore come gli altri".

Inter battibile