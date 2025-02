A Como derby di maschere tra Arlecchino e Pulcinella

Ascolta ora 00:00 00:00

Oggi alle 12.30 - complice il lunch-time - la partita Como-Napoli sarebbe perfetta per una chiusura a tarallucci e vino. Anzi, a tarallucci e birra. Questa almeno l'originaria idea del sindaco lariano che, per stemperare antiche ruggini tra le opposto tifoserie, aveva pensato a un «gesto di amicizia» verso gli ospiti campani, offrendo loro una «bionda» (intesa come lattina di Lager).

Ma poi l'iniziativa - sembra a causa del niet dell'ala più intransigente degli ultrà scudocrociati - non è decollata, naufragando nella schiuma di luppolo. A venire a galla è stata invece una polemica dal sapore carnevalesco tra le rispettive maschere di riferimento geografico: Arlecchino (che in realtà ha origini bergamasche) contro Pulcinella. Tutto nasce dal non proprio romantico bouquet di adesivi sbocciato sui muri cittadini con frasi tutt'altro che accoglienti del tipo «Pulcinella not welcome» e «Si applica ma non abbastanza. Forza Vesuvio». Da Napoli la replica «istituzionale» per voce del consigliere comunale, Nino Simeone: «L'adesivo Pulcinella Not Welcome dei tifosi comaschi? Evidentemente preferiscono Arlecchino. Andremo a goderci la trasferta di Como anche se qualche imbecille inneggia al Vesuvio. Speriamo di trovare a Como un'accoglienza degna di questo nome».

E che alla fine Arlecchino e Pulcinella si stringano la mano; brindando assieme: magari Arlecchino porti la birra, Pulcinella provvederà di certo ai tarallucci. Nonostante la tristezza per lo scherzo (non di Carnevale) dell'Inter che, battendo ieri il Genoa, ha momentanea scavalcato il suo Napoli in vetta alla classifica.

Pulcinella, pensaci tu...