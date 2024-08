Mercato, last day. Milan - Roma trattano

Ascolta ora 00:00 00:00

Corsa contro il tempo per piazzare l'ultimo colpo last minute. Ci prova l'insaziabile Juventus di Giuntoli, che non si accontenta della palma di regina del mercato e prova ad aggiudicarsi pure Sancho in prestito dal Manchester United. Non c'è ancora intesa però coi Red Devils sulla formula dell'operazione, visto che gli inglesi vorrebbero inserire l'obbligo di riscatto a determinate condizioni. Una soluzione che non convince la Vecchia Signora, pronta a prendere l'esterno offensivo solo a titolo temporaneo. Intanto la Juve è molto attiva sul fronte uscite e cerca sistemazione agli esuberi Djalò (ha detto no ieri a Brest e Besiktas), Kostic (ha declinato le avance di Southampton e Al-Ain) e Arthur. Quest'ultimo può finire in prestito al Napoli, a patto che i bianconeri coprano una parte dello stipendio (5,5 milioni).

Ieri intanto la città partenopea ha accolto festante il nuovo acquisto Scott McTominay, arrivato per 30 milioni dal Manchester United. Lo scozzese ha firmato un quadriennale da 3 milioni a stagione; mentre Conte ha celebrato così l'arrivo di Lukaku (in foto): «Con lui sono più tranquillo». Un'investitura mica da poco per l'erede di Osimhen, per il quale il Chelsea è tornato alla carica. Il nigeriano preferisce i londinesi alle ricche sirene arabe dell'Al-Ahli. Il tempo stringe, ma i Blues sperano basti per riuscire a chiudere. Nel frattempo prosegue quasi ad oltranza la trattativa tra Milan e Roma per completare lo scambio tra Abraham e Saelemaekers. Balla ancora qualcosa sul conguaglio da sommare al cartellino del belga in favore dei giallorossi: il Diavolo ha proposto 7 milioni a fronte dei 10 richiesti dai capitolini. Pure sullo stipendio della punta inglese vanno limate le cifre.

Ecco perché fino a notte fonda sono proseguiti i dialoghi per arrivare a quella che tutte le parti sperano possa sfociare oggi in una fumata bianca. Infine ufficiale Chiesa dalla Juve al Liverpool per 15 milioni (bonus compresi).