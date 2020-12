Tutta la conversazione choc in Psg-Baseksehir: "Perché ci chiami così?"

Ciò che è avvenuto al Parco dei Principi tra Psg e Istanbubl Baseksehir rimarrà, in negativo, nella storia della Champions League. Le squadre, infatti, hanno abbandonato il terreno di gioco dopo solo 15' per una frase razzista rivolta dal quarto uomo della terna arbitrale rumena a Pierre Webo uno degli assistenti dell'allenatore della squadra turca. Sebastian Coltescu, infatti, parlando con l'arbitro Hategan avrebbe infatti utilizzato il termine "negru", nella sua lingua madre.

Il dialogo choc

Coltescu, quarto uomo designato per la sfida di Champions League, per indicare ad Hategan di prendere provvedimenti verso Webo per le eccessive proteste ha pensato bene di affermare: "Quello nero laggiù, vai a controllare chi è. Quello nero laggiù, non è possibile faccia così". Queste parole hanno fatto scattare tutta la panchina dell'Istanbul Baseksehir con Demba Ba, ex attaccante del Chelsea, in prima linea per difendere Webo.

PSG v Basaksehir assistant referee allegedly said the "n-word" to a staff of Basaksehir pic.twitter.com/TIDp5vlyk1 — noobfcb (@noob_fcb) December 8, 2020

"Quando parli di un uomo bianco non dici 'quel ragazzo bianco' dici solo 'quel ragazzo' quindi perché quando parli di un uomo nero dici 'quel ragazzo nero'?" , il duro attacco di Demba Ba con Webo che ha poi chiesto spiegazioni a Coltescu del perché avesse utilizzato la parola negru, cioè nero in rumeno: "Perché hai detto nero?".

Sfida rimandata

Gli ospiti hanno quasi subito abbandonato il terreno di gioco dopo aver discusso animatamente con i calciatori del Psg che hanno poi seguito gli avversari prendendo il tunnel degli spogliatoi. Dopo 15' di interruzione l'arbitro Hategan ha riprovato a far rientrare in campo le squadre con il Baseksehir che pare abbia chiesto a gran voce di allontanare Coltescu per poter giocare la partita. La gara sarebbe dovuta riprendere alle 22 con il Psg che si è presentato nel tunnel con la squadra turca che è invece rimasta negli spogliatoi.

Dopo le 22 la comunicazione ufficiale: Psg-Istanbul Baseksehir si disputerà mercoledi 9 dicembre alle ore 18:55 e si ripartirà dal minuto in cui è stata interrotta e con una nuova quaterna arbitrale. L'Uefa ha poi ufficializzato questa decisione con il Psg che si è già qualificato senza giocare per via della vittoria del Lipsia sullo United. Ora resta solo da stabilire se i francesi lo faranno da primi del girone, in caso di vittoria, o da secondi se non riuscissero a battere i turchi.

Solidarietà

La squadra ospite ha subito postato su Twitter tutta la sua rabbia e amarazza per quanto avvenuto a Parigi con un cinguettio che lascia poco spazio ad interpretazione.

Anche Neymar e Mbappé, in prima linea da sempre contro il razzismo, hanno cercato di capire fin da subito la situazione mostrandosi solidali con Webo con l'ex Monaco che su Twitter ha espresso la sua vicinanza all'assistente di Okan Buruk:

SAY NO TO RACISM.

M.WEBO WE ARE WITH YOU. — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020

