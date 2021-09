I vergognosi insulti a Maignan: la mossa di Milan e Juve

Un episodio di razzismo scuote la Serie A. Il portiere del Milan Mike Maignan ha ricevuto insulti durante il riscaldamento prima del match contro la Juventus terminato poi sull'1-1. Un "tifoso" bianconero non ancora identificato, avrebbe insultato l'ex portiere del Lille con una serie di epiteti molto pesanti: "Negro, scimmia". La Juventus da parte sua si è schierata dalla parta del Milan per trovare il responsabile. Qualcuno ha anche fatto circolare in rete il video che è ben presto diventato virale.

Non è la prima volta che qualche tifoso della Juventus si rende protagonista di alcuni episodi di razzismo come nel 2018 ai danni di Kalidou Koulibaly o quando due anni fa fu infangata la memoria del Grande Torino da parte di pochi supporter bianconeri prontamente segnalati dalla società di Corso Galileo Ferraris.

Il comunicato del Diavolo

"Buongiorno a tutti, vi segnaliamo che in merito ai deplorevoli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan nel pre-partita di Juventus-Milan. Il Club rossonero già nella giornata di ieri si è messo in contatto immediatamente con la Juventus, che aveva già avviato le procedure di indagine per individuare i responsabili" , questo il comunicato del club Milan che ora attende che il responsabile venga individuato e sanzionato.

Lo sdegno social

Molti tifosi del Milan e non solo hanno stigmatizzato il contenuto di questo video prendendo naturalmente le parti di Maignan, offeso senza motivo durante il riscaldamento del portiere rossonero: "Provo imbarazzo per l'ignorantone razzista del video. Sogno un confronto con #Maignan più dello 0a3 a tavolino", e ancora: "Ho visto il video degli insulti a #Maignan e sono profondamente disgustato Non ne voglio fare una questione di tifo perché certa gentaglia non ha colori Certa gentaglia deve stare fuori da uno stadio Punto"

Parlando invece prettamente di campo, Maignan si sta distinguendo come uno dei migliori di questo primissimo inizio di stagione del campionato di Serie A in generale e del Milan in particolare. Gigio Donnarumma ormai rappesenta già il passato con l'ex portiere del Lille che è entrato ormai nei cuori dei tifosi rossoneri che hanno trovato un degno erede del loro ex giocatore.