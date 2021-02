Lutto nel motociclismo: è morto Fausto Gresini. ​Era ricoverato per Covid

Il mondo dei motori piange Fausto Gresini, scomparso a 60 anni per via di alcune gravi complicazioni causate dal coronavirus. Il campione di Imola era ricoverato in ospedale da fine dicembre ma le sue condzioni sono state sempre critiche e alla fine non ce l'ha fatta. La lunga convalescenza non è servita all'ex campione del mondo in 125, per due volte nel 1985 e nel 1987, che si è spento nella tarda serata del 22 febbraio presso l'ospedale Maggiore di Bologna.

Gresini era entrato in condizioni critiche in ospedale lo scorso 27 dicembre e nonostante le cure ricevute dallo staff medico il suo quadro clinico è semrpe stato grave e poco rassicurante. In queste settimane difficili il suo team della motogp, l’omonimo team da lui gestito e attualmente impegnato nel Mondiale MotoGP con l’Aprilia, ha fornito diversi comunicati sul suo stato di salute tenendo con il fiato sospeso i suoi tanti fan.

Gresini ha infatti alternato momenti di miglioramento a improvvisi e inaspettati peggioramenti, causati dalle complicanze dell’importante polmonite interstiziale dovuta all’infezione da coronavirus. Nel fine settimana il suo stato di salute sembrava essere migliorato ma in maniera repentina si era nuovamente aggravato costringendo i medici indurlo nuovamente in coma farmacologico con terapie per combattere la grave infiammazione polmonare in corso.

Un personaggio amato

Gresini è sempre stato un grande personaggio nel mondo dei motori e nello specifico in quello delle moto, prima da pilota e poi da manager. Dopo essersi ritirato all'età di 34 anni ha fondato il Gresini Racing team, di cui ne è stato anche il proprietario. 14 stagioni in 125 e due titoli iridati messi in bacheca più tre stagioni in cui si è piazzato al secondo posto e una volta al terzo.

Nel palmares di Gresini 132 gare disputate, 21 gp vinti, ben 47 podi, 17 pole position e 13 giri veloci. La sua morte ha gettato tutti nello sconforto, soprattutto nel mondo dei motori e nel motomondiale che prenderà il via tra qualche settimana con questa pessima notizia. Sui social network tanti suoi tifosi hanno espresso il loro immenso dolore per questa grave perdita: "Che tristezza la scomparsa di Fausto Gresini. Un bravissimo manager che ci ha fatto divertire tanto. Che la terra gli sia lievissima", " Riflettete sul fatto che questa malattia può colpire e uccidere chiunque. Chiunque" , e ancora: "Ti vogliamo immaginare insieme a Marco Simoncelli".

